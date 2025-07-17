Новий Кабмін - нові ставки: чого очікують від Кабміну Юлії Свириденко вже зараз

Нинішні кадрові перестановки в українському уряді відбулися невдовзі після того, як Дональд Трамп оголосив про нову програму продажу зброї Україні, звертає увагу The Washington Post, припускаючи, що таким чином Банкова намагається покращити комунікацію з Білим домом. Чи дійсно це так, і які ключові геополітичні завдання стоятимуть перед членами оновленого Кабміну, з’ясовував Фокус.

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У четвер, 17 липня Верховна Рада 262 голосами "За" підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України. Власне сама пропозиція 39-річній Свириденко обійняти посаду глави уряду мала стати чітким сигналом для президента США Дональда Трампа, що співпраця з офіційним Вашингтоном "надзвичайно важлива для України, в тому числі в контексті "історичної угоди" про корисні копалини, зазначає The Washington Post (WP), додаючи при цьому, що пані Свириденко особисто вела переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, "якого вважають справжньою фінансовою зіркою".

"Таким чином Зеленський ніби показує: завдяки цій угоді Юлія Свириденко тепер очолює уряд. Хоча про заміну пана Шмигаля говорять вже давно, саме американський фактор зіграв свою роль у виборі моменту для ротації", наголошує WP.

Видання також нагадує, що під час нещодавньої телефонної розмови з Трампом, Володимир Зеленський обговорював заміну посла України у США Оксани Маркарової, яку раніше розкритикували республіканці за нібито прихильність до демократів, зокрема за її роль у зустрічі в Пенсильванії між Зеленським і президентом Джо Байденом перед виборами в листопаді минулого року.

Зазначимо, що головним претендентом на цю позицію є міністр оборони Рустем Умєров. Між тим, у вечірньому відео зверненні в середу, 16 липня глава держави без жодної конкретики, зазначив, що Умєров "допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку - усіма домовленостями, а також необхідною координацією". За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, Умєров нібито залишається в Україні та працюватиме в Раді національної безпеки та оборони (РНБО). При цьому парламентар уточнив, що кандидатуру пана Умєрова начебто забракувала американська сторона.

Якими є ключові зовнішньополітичні напрямки для уряду Свириденко

В геополітичній площині для оновленого українського уряду є щонайменше два вкрай важливі напрями, переконаний виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зазначив: "Перший напрямок – виконання Україною своїх зобов’язань перед Євросоюзом і фактичне відкриття кластерів відносно переговорів про вступ до ЄС. Це надзвичайно важливий момент, оскільки йдеться про незворотній процес членства України в Європейському Союзі. Що ж стосується другого важливого напрямку - відносин зі США - то слід зважати на те, що там першу скрипку грає Дональд Трамп. Між тим, якщо, наприклад, Шмигалю на новій посаді міністра оборони вдасться знайти точки дотику з главою Пентагону Гегсетом, це буде дуже серйозний плюс".

Коментуючи анонсовану заміну посла України у США, політолог зазначив: "Оксана Маркарова, на жаль, провалила цю ділянку своєї роботи. Вона не змогла знайти спільної мови з республіканцями і дійшло навіть до того, що спікер американського Конгресу Майк Джонсон публічно вимагав її звільнити. Чи вдасться наступнику пані Маркарової вирівняти ситуацію, сказати складно, адже тут йдеться не лише про контакти з військовими, а й про встановлення і закріплення двопартійної підтримки України у США".

Дещо небезпечним аспектом в контексті урядових ротацій, на думку Олександра Леонова, є той факт, що, проводячи кадрові перестановки в Кабміні, влада відкрила кейс щодо можливості проведення і виборів у розпал повномасштабної війни. "Цей нюанс насправді може підштовхнути не в тому напрямку, якщо не всіх, то частину наших союзників. Тому потрібно було спочатку змінити законодавство, а вже тоді йти по документально виписаній процедурі", - підсумовує експерт.

Чому заміна Шмигаля є сигналом для іноземних союзників

Водночас політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом констатує: "Головний зовнішньополітичний напрямок оновленого Кабміну – це весь набір питань, що стосуються вступу України в ЄС. Безумовно, важливим є й американський напрямок. Юлія Свириденко, наскільки я розумію, достатньо успішно брала участь в переговорах зі США, тому тут є сподівання, що в статусі глави уряду вона усі ці контакти продовжить і поглибить".

Говорячи про відставку Дениса Шмигаля, експерт акцентував, мовляв, той факт, що він залишається у владі є сигналом партнерам щодо демонстрації єдності команди президента Зеленського. "Втім, посада міністра оборони в Україні наразі подібна до електричного стільця – одразу буде недоброзичлива увага", - прогнозує політолог.

В контексті ж дипломатичних перестановок, зокрема, заміни посла України у США експерт наголосив: "По-перше, надзвичайно важливим є якщо не збереження двопартійної підтримки, то принаймні нормалізація відносин з обома партіями США, а по-друге, необхідне глибинне розуміння моделі владного американського управління з тим, щоб не входити з нею у суперечності, які окрім додаткових проблем нічого не принесуть".

Який "букет" чекає на Юлію Свириденко у Кабміні

Перед оновленим Кабінетом міністрів України стоїть ціла низка надважливих геополітичних задач, вважає політолог Олег Постернак.

"Перше завдання – уряд має акумулювати міжнародну фінансову та військову допомогу для реалізації обороно стійкості України. У цьому контексті слід зазначити, що Шмигаль був, є і залишається доволі професійним комунікатором, тому його контакти з багатьма міжнародними групами також стануть у нагоді в майбутньому. Другий момент – це використання інвестицій для перезапуску оборонно-промислового комплексу. Президент чітко сказав, що Україна має довести протягом півроку відсоток своєї зброї до 50% замість наявних наразі сорока відсотків. Зрозуміло, що це потребуватиме акумуляції ресурсів та інтенсифікації контактів з іноземними союзниками", - зауважує експерт у розмові з Фокусом.

Ще одним важливим напрямком для КМУ політолог вважає підготовку до опалювального сезону: "На перший погляд може здатися, що дане питання лежить виключно у внутрішньо економічній площині, але це не так. Цей тематичний кейс також безпосередньо пов’язаний з міжнародними політичними комунікаціями, через те, що Росія винесла своїми ударами значні обсяги газової інфраструктури України і зараз закупівля блакитного палива і підготовка до опалювального сезону – це просто критичне питання, яке стосується взаємовідносин з представниками урядів інших країн, зокрема США".

Не менш важливою задачею для оновленого уряду, зазначає Олег Постернак, є повноцінний запуск Фонду відновлення, який базується на так званій мінеральній угоді між Києвом та Вашингтоном. Якісне посилення цього тематичного треку, на переконання експерта, дозволить унормувати американсько-українські відносини та перевести їх в динамічно-взаємовигідне русло.

Загалом, констатує політолог, "букет" геополітичних завдань, що стоять перед оновленим українським урядом є достатньо рясним і не менш строкатим.