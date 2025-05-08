"Нескінченні" інвестиції США: Шмигаль назвав переваги угоди про надра для України

Угода про рідкоземельні метали перетворює США на "стратегічного інвестора". Україна отримає гроші на швидке відновлення руйнувань внаслідок великої війни з Росією.

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Угода про створення Інвестиційного фонду відновлення є важливим кроком, написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ратифікація угоди про корисні копалини відбувалася 8 травня у Верховній Раді. "За" проголосували 338 народних депутатів, жоден політик не був "проти".

Ратифікація угоди про рідкоземельні метали відбулася 8 травня в Раді

"Разом ми зробили важливий крок до відновлення нашої економіки, посилення України, зростання добробуту людей", — упевнений він.

Ця угода, на переконання глави уряду, дає Україні низку значних можливостей:

отримання стратегічного інвестора в особі Штатів;

залучення гарантованих інвестиції в найперспективніші сектори економіки;

прискорення процесу відновлення України та подолання руйнівних наслідків війни;

отримання сучасних технологій для модернізації України.

За його словами, природні ресурси належатимуть Україні, а держава не бере на себе боргові зобов'язання.

Шмигаль називає угоду "безпрецедентним партнерством", досягнуте завдяки лідерству президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"Це історична подія для наших країн", — додав він.

Українська влада найближчим часом розраховує завершити технічну роботу і розпочати новий етап співпраці з американцями.

Нагадаємо, угода про рідкоземельні метали передбачає видобуток в Україні 57 корисних копалин. До переліку входять низка чорних і кольорових металів.

The Wall Street Journal раніше писала, що запуск угоди про корисні копалини може початися з нафтогазових проектів. Родовища рідкоземельних мінералів складно розробляти, оскільки вони розташовані біля лінії фронту.