"Бесконечные" инвестиции США: Шмыгаль назвал преимущества сделки о недрах для Украины

Соглашение о редкоземельных металлах превращает США в "стратегического инвестора". Украина получит деньги на быстрое восстановление разрушений в результате большой войны с Россией.

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Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления является важным шагом, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ратификация соглашения о полезных ископаемых проходила 8 мая в Верховной Раде. "За" проголосовали 338 народных депутатов, ни один политик не был "против".

Ратификация cоглашения о редкоземельных металлах прошла 8 мая в Раде

"Вместе мы сделали важный шаг к восстановлению нашей экономики, усилению Украины, росту благосостояния людей", — уверен он.

Данная сделка, по убеждению главы правительства, дает Украине ряд значительных возможностей:

получение стратегического инвестора в лице Штатов;

привлечение гарантированных инвестиции в самые перспективные сектора экономики;

ускорение процесса восстановления Украины и преодоление разрушительных последствий войны;

получение современных технологий для модернизации Украины.

По его словам, природные ресурсы будут принадлежать Украине, а государство не берет на себя долговые обязательства.

Шмыгаль называет соглашение "беспрецедентным партнерством", достигнутое благодаря лидерству президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"Это историческое событие для наших стран", — добавил он.

Украинские власти в ближайшее время рассчитывают завершить техническую работу и начать новый этап сотрудничества с американцами.

Напомним, соглашение о редкоземельных металлах предусматривает добычу в Украине 57 полезных ископаемых. В перечень входят ряд черных и цветных металлов.

The Wall Street Journal ранее писала, что запуск соглашения о полезных ископаемых может начаться с нефтегазовых проектов. Месторождения редкоземельных минералов сложно разрабатывать, так как они находятся возле линии фронта.