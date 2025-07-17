Вашингтон відмовив: Умєров не стане послом України в США, — нардеп

За словами депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, ексміністр оборони нібито залишається в Україні та працюватиме в РНБО. На посаду посла в США розглядають колишню міністерку.

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Перестановки у Кабміні та на дипломатичних позиціях в Україні продовжуються. Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), повідомив, що послом у США поїде Ольга Стефанішина, Рустем Умєров, якого пропонували на цю посаду — піде в РНБО.

"Правда поки невідомо чи на Секретаря, чи на заступника. Ну або черговим радником Президента. Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону", — повідомив Железняк.

Він зауважив, що це останні новини про кадрові пересування, але це може змінитись знову "ще 100500 разів".

Перестановки у владі: що відомо

Після оголошення про відставку Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем фракція "Слуга народу" провела засідання за участю президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака, під час якого нардепам представили кандидатури нових профільних міністрів. Тоді стало відомо, хто претендує на крісла в новому Кабінеті міністрів:

Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України

Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій

Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту

Герман Галущенко — міністр юстиції

Світлана Гринчук — міністр енергетики

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

Наталія Калмикова — міністр ветеранів України

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я

Сергій Марченко — міністр фінансів

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Денис Шмигаль — міністр оборони

Нагадаємо, Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра напередодні, 15 липня.

Юлія Свириденко, яку Зеленський запропонував на посаду глави Кабміну, вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, попри війну.