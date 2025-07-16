Представлено новий склад Кабміну: хто залишається в уряді, — ексклюзив Фокуса

Після оголошення про відставку Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем фракція "Слуга народу" проводить засідання за участю президента Володимира Зеленського та глави ОП Андрія Єрмака, під час якого нардепам представили кандидатури нових профільних міністрів. Джерело Фокуса уточнює, що експрем'єр-міністр виступав на засіданні з доповідним звітом про свою виконану роботу.

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У засіданні, яке розпочалося о 19:20, брав участь президент України Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцеспікер Олександр Корнієнко, кандидати на посади в новому Кабміні, повідомив у Telegram-каналі керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За інформацією джерела Фокуса, Зеленський подякував депутатам за роботу, зазначивши, що вони "не підводять і добре голосують за оборонні та європейські закони".

Говорячи про роботу уряду, президент зазначив:

"Денис Анатолійович (Шмигаль), ти — молодець!"

Він додав, що Шмигаль нікуди не зникає, він зможе застосувати свій величезний досвід на посаді міністра оборони.

На посаду нового прем'єр-міністра Зеленський запропонував Юлію Свириденко, яка була першою віцепрем'єр-міністеркою в попередньому уряді.

Хто претендує на крісла в новому Кабінеті міністрів:

Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України

— прем'єр-міністр України Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

— перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій

— віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

— віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Матвій Бідний — міністр молоді та спорту

— міністр молоді та спорту Герман Галущенко — міністр юстиції

— міністр юстиції Світлана Гринчук — міністр енергетики

— міністр енергетики Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

— міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Наталія Калмикова — міністр ветеранів України

— міністр ветеранів України Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ

— міністр внутрішніх справ Оксен Лісовий — міністр освіти і науки

— міністр освіти і науки Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я

— міністр охорони здоров'я Сергій Марченко — міністр фінансів

— міністр фінансів Андрій Сибіга — міністр закордонних справ

— міністр закордонних справ Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства

— міністр економіки, довкілля та сільського господарства Денис Шмигаль — міністр оборони

Герман Сметанін очолить "Укроборонпром".

"Він буде на своєму місці", — запевнив Зеленський.

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне запропоновані кандидатури. Наразі тривають консультації з приводу кандидатури на посаду міністра культури.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра напередодні, 15 липня.

Юлія Свириденко, яку Зеленський запропонував на посаду глави Кабміну, вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.

Серед інших завдань нового уряду Свириденко назвала розширення програм підтримки українців і масштабування виробництва власної зброї.

Тим часом Мар'яна Безугла заявила, що брат кандидата на посаду прем'єра, Віталій Свириденко, нібито виїхав за кордон, хоча і є чоловіком призовного віку.