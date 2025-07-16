Представлен новый состав Кабмина: кто остается в правительстве, — эксклюзив Фокуса

После объявления об отставке Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем фракция "Слуга народа" проводит заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, в ходе которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров. Источник Фокуса уточняет, что экс-премьер-министр выступал на заседании с докладным отчетом о своей проделанной работе.

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В заседании, которое началось в 19:20 участвовал президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, кандидаты на должности в новом Кабмине сообщил в Telegram-канале руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По информации источника Фокуса, Зеленский поблагодарил депутатов за работу, отметив, что они "не подводят и хорошо голосуют за оборонные и европейские законы".

Говоря о работе правительства, президент отметил:

"Денис Анатольевич (Шмыгаль), ты – молодец!"

Он добавил, что Шмыгаль никуда не исчезает, он сможет применить свой огромный опыт в должности министра обороны.

На пост нового премьер-министра Зеленский предложил Юлию Свириденко, которая была первым вице-премьер-министром в предыдущем правительстве.

Кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:

Юлия Свириденко – премьер-министр Украины

– премьер-министр Украины Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации

– первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий

– вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

– вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Матвей Бидный – министр молодежи и спорта

– министр молодежи и спорта Герман Галущенко – министр юстиции

– министр юстиции Светлана Гринчук – министр энергетики

– министр энергетики Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины

– министр социальной политики, семьи и единства Украины Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины

– министр ветеранов Украины Игорь Клименко – министр внутренних дел

– министр внутренних дел Оксен Лисовый – министр образования и науки

– министр образования и науки Виктор Ляшко – министр здравоохранения

– министр здравоохранения Сергей Марченко – министр финансов

– министр финансов Андрей Сибига – министр иностранных дел

– министр иностранных дел Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

– министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Шмыгаль – министр обороны

Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".

"Он будет на своем месте", – заверил Зеленский.

На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит предложенные кандидатуры. На данный момент продолжаются консультации по поводу кандидатуры на пост министра культуры.

Напомним, что Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра накануне, 15 июля.

Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на пост главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.

Среди других задач нового правительства Свириденко назвала расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия.

Тем временем Марьяна Безуглая заявила, что брат кандидата на пост премьера, Виталий Свириденко, якобы выехал за границу, хотя и является мужчиной призывного возраста.