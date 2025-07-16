Представлен новый состав Кабмина: кто остается в правительстве, — эксклюзив Фокуса
После объявления об отставке Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем фракция "Слуга народа" проводит заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, в ходе которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров. Источник Фокуса уточняет, что экс-премьер-министр выступал на заседании с докладным отчетом о своей проделанной работе.
В заседании, которое началось в 19:20 участвовал президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, кандидаты на должности в новом Кабмине сообщил в Telegram-канале руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По информации источника Фокуса, Зеленский поблагодарил депутатов за работу, отметив, что они "не подводят и хорошо голосуют за оборонные и европейские законы".
Говоря о работе правительства, президент отметил:
"Денис Анатольевич (Шмыгаль), ты – молодец!"
Он добавил, что Шмыгаль никуда не исчезает, он сможет применить свой огромный опыт в должности министра обороны.
На пост нового премьер-министра Зеленский предложил Юлию Свириденко, которая была первым вице-премьер-министром в предыдущем правительстве.
Кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
- Матвей Бидный – министр молодежи и спорта
- Герман Галущенко – министр юстиции
- Светлана Гринчук – министр энергетики
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины
- Игорь Клименко – министр внутренних дел
- Оксен Лисовый – министр образования и науки
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения
- Сергей Марченко – министр финансов
- Андрей Сибига – министр иностранных дел
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
- Денис Шмыгаль – министр обороны
Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".
"Он будет на своем месте", – заверил Зеленский.
На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит предложенные кандидатуры. На данный момент продолжаются консультации по поводу кандидатуры на пост министра культуры.
Напомним, что Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра накануне, 15 июля.
Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на пост главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.
Среди других задач нового правительства Свириденко назвала расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия.
Тем временем Марьяна Безуглая заявила, что брат кандидата на пост премьера, Виталий Свириденко, якобы выехал за границу, хотя и является мужчиной призывного возраста.