"Брат Свириденко сбежал из Украины": Безуглая раскритиковала кандидата на должность премьера

Народный депутат "Слуг народа" Марьяна Безуглая высказала замечания к вице-премьеру Юлии Свириденко, которая получила предложение стать премьер-министром Украины. Политик написала, что брат чиновницы, Виталий Свириденко, якобы выехал за границу, хотя и является мужчиной призывного возраста.

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Сообщение Безуглой появилось днем 14 июля, вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможную перестановку в правительстве. Нардеп сообщила, что якобы брат Свириденко находится на учебе за границей в Лондоне. Она хотела бы получить объяснения, как так произошло. Кроме того, у нее есть вопросы к семье министра обороны, которая, согласно ее данным, живет в США.

В заметке Безуглой указывается, что Виталий Свириденко с осени 2021 года является руководителем Черниговской федерации пулевой стрельбы. По ее мнению, это особенно важно, учитывая российское вторжение. Политик подчеркнула, что не воспринимает никаких исключений. Поэтому хочет получить публичный ответ, почему родственник вице-премьера, мужчина призывного возраста, находится не в Украине.

"Почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений. Для начала, хотя бы иметь смелость прокомментировать, Юлия Анатольевна?" — говорится в заметке.

В следующем тексте, который появился на странице Безуглой, признается, что чиновники не могут отвечать за поведение родственников. Родственники могут вывезти из страны имущество, или просто сбежать. При этом все же хотелось услышать публичную позицию чиновника, причастного к этой ситуации, написала нардеп.

"Вопрос в другом — не боится ли она отвечать на неудобные вопросы, ведь дальше "белым пальто" остаться не получится, и в частности от меня таких вопросов будет очень много", — отметила она.

Заявление Безуглой — информация о Виталии Свириденко Фото: Скриншот Заявление Безуглой — комментарий относительно родственников чиновников Фото: Скриншот Заявление Безуглой — фото с назначения Виталия Свириденко Фото: Скриншот

Заявление Безуглой — детали

Виталий Свириденко — украинский политик и общественный деятель, который в 2020 году стал депутатом Черниговского областного совета, написали на портале движения "Честно". На портале облсовета есть список депутатов, но среди них нет этого человека. В то же время, на странице с отчетами есть отчет Виталия Свириденко за 2021 и 2022 годы, а за 2023-2024 нет (но не все депутаты публикуют эти документы).

Юлия Свириденко на странице Facebook не комментировала заявление Безуглой. Под последним сообщением вице-премьера есть комментарий с вопросом нардепа, но публичный ответ отсутствует.

Отметим, 23 июня нардеп Безуглая опубликовала сообщение о музыканте Тополе, дом которого пострадал от удара РФ. Политик написала, что он якобы мобилизовался не по-настоящему и теперь остался без квартиры.

Напоминаем, 8 июля Безуглая раскритиковала фото экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое он сделал в спортзале.