"Поздравляю селфимена": Безуглая раскритиковала Залужного за фото из спортзала

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на фотографию Валерия Залужного из спортзала в Лондоне, которую бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании опубликовал в свой день рождения. Нардеп обвинила экс-главкома в том, что он якобы не воспользовался шансом изменить украинскую армию к лучшему.

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Экс-глава опубликовал фотографию из спортзала в свой день рождения 8 июля и написал к ней фразу: "Борьба продолжается". В заметке от 8 июля на Facebook нардеп назвала публикацию "показухой" и заявила, что ей "стыдно и противно смотреть" на бывшего главнокомандующего.

Валерий Залужный в свой день рождения опубликовал фото из спортзала Фото: скриншот

"Поздравляю селфимена, доктора киваловской философии и специалиста по прохождению ВВК с днем рождения в Лондоне — с комфортом, в спортзале, вместо того, чтобы здесь бороться с нами", — написала парламентарий.

Безуглая заявила, что Залужный в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину получил шанс в корне изменить украинское войско, но не использовал его.

"Я верила и шла за Вами весь 2022 год, но неудобные вопросы только раздражали Вас, а кумовство прикрывалось ложью... "Ребята, держитесь, лайк", — написала депутат.

Безуглая критикует действия Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Фото: скриншот

Марьяна Безуглая добавила, что Вооруженные силы Украины после увольнения бывшего главнокомандующего осуществили десятки успешных операций, поразили склады на территории РФ, стратегические бомбардировщики, осуществили военную операцию в Курской области России, создали Силы беспилотных систем и начали переход на корпусную систему.

"F-16 в небе, дроновой флот — в воде. А Вы — в Лондоне", — заявила нардеп в адрес экс-главы государства.

На момент публикации новости Валерий Залужный не комментировал сообщение Марьяны Безуглой.

Заявления Безуглой о Залужном

В ноябре 2023 года Марьяна Безуглая требовала отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ из-за того, что он "не смог предоставить" план войны на 2024 год. Через несколько дней она опубликовала новый список претензий к Залужному и заявила, что он должен объяснить принцип распределения западного оружия.

Член парламентского оборонного комитета Роман Костенко отмечал, что слова Безуглой в адрес Залужного следует воспринимать как попытку дискредитации главкома ВСУ, а заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сказал, что отдельные депутаты, не имеющие отношения к армии, "позорят своими действиями всю страну".

В июле 2024 года Марьяна Безуглая написала заявление в ГБР на экс-главкома Валерия Залужного.