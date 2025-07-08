"Вітаю селфімена": Безугла розкритикувала Залужного через фото зі спортзалу

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на світлину Валерія Залужного зі спортзалу в Лондоні, яку колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії опублікував у свій день народження. Нардепка звинуватила ексголовкома в тому, що він нібито не скористався шансом змінити українську армію на краще.

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Ексголовком опублікував світлину зі спортзалу у свій день народження 8 липня та написав до неї фразу: "Боротьба триває". В дописі від 8 липня на Facebook нардепка назвала публікацію "показухою" та заявила, що їй "соромно й огидно дивитися" на колишнього головнокомандувача.

Валерій Залужний у свій день народження опублікував фото зі спортзалу Фото: скриншот

"Вітаю селфімена, доктора ківалівської філософії та спеціаліста з проходження ВЛК з днем народження в Лондоні — з комфортом, у спортзальчику, замість того, щоб тут боротися з нами", — написала парламентарка.

Безугла заявила, що Залужний на початку повномасштабного вторгнення РФ до України отримав шанс докорінно змінити українське військо, але не використав його.

"Я вірила і йшла за Вами весь 2022 рік, але незручні питання тільки дратували Вас, а кумівство прикривалося брехнею… "Хлопці, тримайтеся, лайк", — написала депутатка.

Безугла критикує дії Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ Фото: скриншот

Мар'яна Безугла додала, що Збройні сили України після звільнення колишнього головнокомандувача здійснили десятки успішних операцій, уразили склади на території РФ, стратегічні бомбардувальники, здійснили воєнну операцію в Курській області Росії, створили Сили безпілотних систем і почали перехід на корпусну систему.

"F-16 у небі, дроновий флот — у воді. А Ви — у Лондоні", — заявила нардепка на адресу ексголовкова.

На момент публікації новини Валерій Залужний не коментував допис Мар'яни Безуглої.

Заяви Безуглої про Залужного

У листопаді 2023 року Мар'яна Безугла вимагала відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ через те, що він "не зміг надати" план війни на 2024 рік. За кілька днів вона опублікувала новий список претензій до Залужного та заявила, що він повинен пояснити принцип розподілу західної зброї.

Член парламентського оборонного комітету Роман Костенко зазначав, що слова Безуглої на адресу Залужного варто сприймати як спробу дискредитації головкома ЗСУ, а заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін сказав, що окремі депутати, що не мають стосунку до армії, "ганьблять своїми діями всю країну".

У липні 2024 року Мар'яна Безугла написала заяву у ДБР на ексголовкома Валерія Залужного.