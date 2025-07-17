Вашингтон отказал: Умеров не станет послом Украины в США, — нардеп

По словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, экс-министр обороны якобы остается в Украине и будет работать в СНБО. На должность посла в США рассматривают бывшего министра.

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Перестановки в Кабмине и на дипломатических позициях в Украине продолжаются. Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), сообщил, что послом в США поедет Ольга Стефанишина, Рустем Умеров, которого предлагали на эту должность — пойдет в СНБО.

"Правда пока неизвестно или на Секретаря, или на заместителя. Ну или очередным советником Президента. Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", — сообщил Железняк.

Он отметил, что это последние новости о кадровых передвижениях, но это может измениться снова "еще 100500 раз".

Перестановки во власти: что известно

После объявления об отставке Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, во время которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров. Тогда стало известно, кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта

Герман Галущенко — министр юстиции

Светлана Гринчук — министр энергетики

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины

Игорь Клименко — министр внутренних дел

Оксен Лисовой — министр образования и науки

Виктор Ляшко — министр здравоохранения

Сергей Марченко — министр финансов

Андрей Сибига — министр иностранных дел

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Денис Шмыгаль — министр обороны

Напомним, Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра накануне, 15 июля.

Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на должность главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет самой сильной экономикой Европы, несмотря на войну.