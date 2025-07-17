Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Перестановки в Кабмине

Вашингтон отказал: Умеров не станет послом Украины в США, — нардеп

рустем умеров и владимир зеленский
Рустем Умеров, вероятно, в США послом не поедет | Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

По словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, экс-министр обороны якобы остается в Украине и будет работать в СНБО. На должность посла в США рассматривают бывшего министра.

Related video

Перестановки в Кабмине и на дипломатических позициях в Украине продолжаются. Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), сообщил, что послом в США поедет Ольга Стефанишина, Рустем Умеров, которого предлагали на эту должность — пойдет в СНБО.

"Правда пока неизвестно или на Секретаря, или на заместителя. Ну или очередным советником Президента. Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", — сообщил Железняк.

Он отметил, что это последние новости о кадровых передвижениях, но это может измениться снова "еще 100500 раз".

Перестановки во власти: что известно

После объявления об отставке Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, во время которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров. Тогда стало известно, кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:

  • Юлия Свириденко — премьер-министр Украины
  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта
  • Герман Галущенко — министр юстиции
  • Светлана Гринчук — министр энергетики
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины
  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения
  • Сергей Марченко — министр финансов
  • Андрей Сибига — министр иностранных дел
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
  • Денис Шмыгаль — министр обороны

Напомним, Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра накануне, 15 июля.

Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на должность главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет самой сильной экономикой Европы, несмотря на войну.