Вашингтон отказал: Умеров не станет послом Украины в США, — нардеп
По словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, экс-министр обороны якобы остается в Украине и будет работать в СНБО. На должность посла в США рассматривают бывшего министра.
Перестановки в Кабмине и на дипломатических позициях в Украине продолжаются. Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), сообщил, что послом в США поедет Ольга Стефанишина, Рустем Умеров, которого предлагали на эту должность — пойдет в СНБО.
"Правда пока неизвестно или на Секретаря, или на заместителя. Ну или очередным советником Президента. Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", — сообщил Железняк.
Он отметил, что это последние новости о кадровых передвижениях, но это может измениться снова "еще 100500 раз".
Перестановки во власти: что известно
После объявления об отставке Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, во время которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров. Тогда стало известно, кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:
- Юлия Свириденко — премьер-министр Украины
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта
- Герман Галущенко — министр юстиции
- Светлана Гринчук — министр энергетики
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины
- Игорь Клименко — министр внутренних дел
- Оксен Лисовой — министр образования и науки
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения
- Сергей Марченко — министр финансов
- Андрей Сибига — министр иностранных дел
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
- Денис Шмыгаль — министр обороны
Напомним, Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра накануне, 15 июля.
Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на должность главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет самой сильной экономикой Европы, несмотря на войну.