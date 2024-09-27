План перемоги, зустріч з Байденом та образи від Трампа: як пройшов візит Зеленського до США

Володимир Зеленський за три дні встиг зустрітись з понад десятком світових лідерів, виступити на Генасамблеї ООН та представити План перемоги України Джо Байдену та Камалі Гарріс. Зустрітись з Трампом не вдалось, а республіканці зажадали звільнення посла України в США Оксани Маркарової через візит президента України до Пенсильванії.

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З 22 вересня президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Вже початок візиту та відвідини заводу із виробництва боєприпасів у Пенсильванії спричинив чималий скандал, внаслідок чого республіканці зажадали звільнення посолки України в США Оксани Маркарової. Фокус зібрав інформацію щодо найбільш резонансних та важливих подій і зустрічей, які відбулись за ці три дні.

Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка пізно ввечері у неділю 22 вересня за київським часом, а вже наступного ранку полетів до Пенсильванії, щоб відвідати Скрентонський армійський боєприпасний завод, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.

Візит Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії Фото: Офис президента

Цей візит викликав чималий скандал, адже республіканці розцінили його як втручання у президентські вибори США через те, що Володимира Зеленського супроводжував прихильник Камали Гарріс, представник Демократичної партії та губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

"Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори", — зазначив у листі до Зеленського спікер Палати представників Майк Джонсон, який є представником Республіканської партії.

У цьому ж листі Джонсон вимагав звільнити з посади Оксану Маркарову, яка організовувала цей візит. А 26 вересня Майк Джонсон відмовився зустрічатися із Зеленським в США, посилаючись на те, що "дуже зайнятий".

Водночас голова комітету Палати представників із нагляду Джеймс Комер повідомив, що розпочинає розслідування щодо візиту Володимира Зеленського на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія на предмет "втручання у вибори США".

У цей же день Володимиру Зеленському вручили нагороду The Golden Plate Award за внесок у розвиток людства.

Виступ на Генасамблеї та Раді безпеки ООН

Під час візиту до США Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Саме з цієї трибуни президент України заявив, що Росія битиме взимку по українських атомних електростанціях.

"Цього разу вони навіть цинічніші, вони хочуть атакувати три наші атомні електростанції. Цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Росія знищила всю теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру України, через це мільйони українців взимку можуть залишитись без тепла.

Путін хоче залишити звичайних людей, жінок, людей похилого віку без тепла протягом зими, взимку спричинити страждання цих простих людей", — зазначив Володимир Зеленський.

Під час виступу на Раді безпеки ООН Володимир Зеленський запросив Китай Бразилію та Індію на другий Саміт миру, щоб "покласти край війні".

Низка двосторонніх зустрічей

Протягом цих трьох днів Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей з лідерами інших держав, зокрема президент України зустрівся з:

канцлером Німеччини Олафом Шольцом;

премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;

прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою;

прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді;

президентом Франції Емманюелем Макроном;

прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;

президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;

президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю;

президентом Гватемали Бернардо Аревало;

президентом Фінляндії Александром Стуббом;

прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом;

президентом В’єтнаму То Ламом;

президентом Панами Хосе Муліно;

президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою;

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Зустріч Зеленського та Байдена

Одна з найважливіших зустрічей відбулась вже 26 вересня у Вашингтоні, де Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Щоправда, лідери обох держав перед цим вже бачились на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку — там Зеленський ознайомив Байдена із ситуацією, яка склалася на фронті.

А вже у Білому Домі Володимир Зеленський представив Байдену План перемоги України. Натомість президент США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.

"Дозвольте мені бути відвертим, Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами", — підкреслив Байден.

Зазначимо, що у цей же день стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги на 7,9 мільярда доларів.

Зустріч з Гарріс та образи від Трампа

Після опівночі 27 вересня Володимир Зеленський повідомив, що також зустрівся з кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс та поділився з нею деталями Плану перемоги.

"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україні потрібен справедливий мир, а "він можливий лише з допомогою США".

Своєю чергою Камала Гарріс наголосила, що питання російсько-української війни не можуть вирішуватися без України.

А ось зустрітись з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом Зеленському так і не вдалось. Про те, що зустрічі не буде першим повідомило видання АР з посиланням на анонімне джерело у штабі Трампа.

За словами джерела, жодної зустрічі між Трампом та Зеленським для обговорення внутрішніх планів не було заплановано, хоча українські чиновники минулого тижня заявляли, що Зеленський планував зустрітися з кандидатом від республіканців.

Протягом триденного перебування Зеленського у США Трамп під час своїх передвиборчих виступів у різних штатах негативного висловлювався у бік Зеленського, зокрема обізвав його "продавцем", який приїжджає до США за грошима та звинуватив Зеленського в небажанні домовлятися з РФ про мир.

А 25 вересня на мітингу в Атланті Трамп пообіцяв "вивести" США з російсько-української війни та провести переговори у разі своєї перемоги.

"Ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти", – сказав Трамп.

Пізно ввечері 26 вересня Трамп виклав у себе на сторінці повідомлення від українського посольства з проханням про зустріч із Зеленським у п'ятницю, 27 вересня.

В електронному листі, написаному заступником посла України в США Дмитром Сеніком від імені українського президента, повідомляють, що Київ запросив зустріч кілька днів тому, і підтверджують готовність зустрітися завтра в Нью-Йорку.

Пізніше Трамп заявив, що все ж таки зустрінеться з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Зустріч має відбутись зранку у п'ятницю.

Нагадаємо, 26 вересня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп не підтримає Україну і Зеленського в боротьбі проти Путіна.