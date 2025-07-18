Евросоюз принял "один из самых сильных пакетов санкций" против РФ: Зеленский отреагировал

Под ударом новых ограничений со стороны ЕС — "Северный поток", российские банки, цена на нефть, "теневой флот" и промышленность РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Кремль продолжится и уже готовятся новые решения о санкциях.

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"Мы стоим твердо. ЕС только что одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России на сегодня", — заявила в X высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Она уточнила, что Евросоюз еще больше сокращает военный бюджет Кремля, преследует еще 105 судов "теневого флота" и сторонников, ограничивает доступ банков РФ к финансированию. "Северный поток" запрещают, а верхний предел цены на нефть снижают.

Также ЕС усиливает давление на военную промышленность России и китайские банки, которые помогают стране-агрессору обходить санкции. Экспорт китайских технологий, которые используют в БПЛА, блокируют. Кроме того, европейцы впервые вводят санкции против "реестра флагов" (речь идет об обслуживании судов и их перерегистрации для обхода санкций) против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии, который принадлежит "Роснефти". Под ударом окажутся и причастные к навязыванию чужой идеологии украинским детям.

"Мы будем продолжать повышать цены, поэтому прекращение агрессии становится единственным путем для Москвы", — подчеркнула Каллас.

Публикации Каллас в соцсети X Фото: Скриншот

Реакция Зеленского

Президент подчеркнул, что над решением Евросоюза о 18-м пакете антироссийских санкций "все вместе активно работали". Он поблагодарил всех, кто помогал достичь утверждения этих ограничений.

"Особенно хочу отметить госпожу Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и каждого лидера стран Евросоюза за консолидацию и общую принципиальную позицию. Спасибо господину Президенту Евросовета Антониу Коште. Спасибо Дании за действительно сильное начало председательства в ЕС. Это нужное решение, и нужно именно сейчас как реагирование на то, что Россия сделала более жестокими удары по нашим городам и селам", — отметил Зеленский.

Он пояснил, что новый пакет санкций продолжает давление на танкерный флот РФ — не только суда, но и капитанов и компании, которые помогают финансировать войну благодаря нефти. Также ЕС еще строже ограничивает цены на российскую нефть — примерно 46 долларов за баррель.

"В координации с другими партнерами в мире будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это возможно. Уже знаем, как давить", — подчеркнул президент.

Он отдельно отметил решение ЕС запретить любые транзакции, связанные с газопроводами системы "Северный поток". Зеленский подчеркнул, что их строительство было частью подготовки лидера РФ Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину.

"Вся инфраструктура российской войны должна быть заблокирована. Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях — как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции", — добавил он.

Пост президента Украины Фото: Скриншот

Напомним, в Politico со ссылкой на источники передавали, что президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, но только при одном условии.

В начале июля президент Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет против 60 юридических лиц из России. Только через одну компанию из списка врагу удалось провести миллиарды долларов на военную промышленность.