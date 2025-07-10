Трамп готов ввести новые санкции против России, однако выдвинул одно условие, — СМИ

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, однако исключительно в том случае, если в этот документ внесут изменения, которые дадут Трампу возможность единолично решать, когда эти санкции отменять.

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Белый дом считает, что американское законодательство должно сохранить полномочия президента Трампа по "надзору за внешней политикой США" и предоставит ему больше контроля, пишет Politico со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа.

Нынешняя редакция законопроекта позволяет президенту отменять 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть и уран, на срок до 180 дней, а сенатор Линдси Грэм заявил, что согласился пересмотреть законопроект, чтобы позволить Трампу вторую отмену пошлины, при условии надзора со стороны Конгресса.

Однако Белый дом хочет, чтобы в законопроекте закрепили полномочия президента по отмене санкций и гарантировали, что Конгресс не сможет поставить под сомнение решение Трампа, если он решит отменить санкции.

"Нынешняя версия подвергает внешнеполитические решения президента микроуправлению со стороны Конгресса через совместную резолюцию о неодобрении... Для нас это неприемлемо. Администрация не будет подвергаться микроуправлению со стороны Конгресса по внешней политике президента. Законопроект требует полных полномочий на исключение", — отметил источник издания.

Журналисты подчеркнули, что готовность Трампа сотрудничать с Конгрессом по законопроекту о санкциях свидетельствует о его растущем разочаровании президентом России Владимиром Путиным.

"Для президента сейчас он инвестировал свою репутацию человека, способного договориться о чем угодно и где угодно, а Путин выставил его дураком", — сказал один из республиканских деятелей, близкий к Белому дому.

В то же время лидер сенатского большинства Джон Тьюн был более осторожным и заявил, что, возможно, законопроект может быть вынесен на рассмотрение Сената уже в этом месяце, но не дал никаких гарантий.

"В то же время замечания президента, что любые новые санкции против России должны быть "на его усмотрение", подчеркивают главный приоритет администрации — сохранить максимальную гибкость и полный контроль над политикой США в отношении Кремля", — говорится в материале.

По словам двух чиновников Белого дома, кроме желания ограничить возможность Конгресса контролировать его в вопросах внешней политики, настаивание Трампа на гибкости так же связано с желанием оставить дверь открытой для потенциального прорыва в переговорах с Путиным.

Напомним, 9 июля СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых Трамп заявил, что угрожал Путину разбомбить Москву.

Фокус также писал о том, что Трамп рассматривает возможность предоставления Украине еще одного Patriot.