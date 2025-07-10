Трамп готовий запровадити нові санкції проти Росії, проте висунув одну умову, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, проте виключно у тому випадку, якщо до цього документа внесуть зміни, які дадуть Трампу можливість одноосібно вирішувати, коли ці санкції скасовувати.

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Білий дім вважає, що американське законодавство повинно зберегти повноваження президента Трампа щодо "нагляду за зовнішньою політикою США" та надасть йому більше контролю, пише Politico з посиланням на власні джерела в адміністрації Трампа.

Нинішня редакція законопроєкту дозволяє президенту скасовувати 500-відсоткові мита для країн, які купують російську нафту і уран, на термін до 180 днів, а сенатор Ліндсі Грем заявив, що погодився переглянути законопроєкт, щоб дозволити Трампу друге скасування мита, за умови нагляду з боку Конгресу.

Проте Білий дім хоче, аби в законопроєкті закріпили повноваження президента щодо скасування санкцій та гарантували, що Конгрес не зможе поставити під сумнів рішення Трампа, якщо він вирішить скасувати санкції.

"Нинішня версія піддає зовнішньополітичні рішення президента мікроуправлінню з боку Конгресу через спільну резолюцію про несхвалення… Для нас це неприйнятно. Адміністрація не буде піддаватися мікроуправлінню з боку Конгресу щодо зовнішньої політики президента. Законопроєкт потребує повних повноважень на виключення", — зазначило джерело видання.

Журналісти підкреслили, що готовність Трампа співпрацювати з Конгресом щодо законопроєкту про санкції свідчить про його зростаюче розчарування президентом Росії Володимиром Путіним.

"Для президента зараз він інвестував свою репутацію людини, здатної домовитися про що завгодно і де завгодно, а Путін виставив його дурнем", — сказав один з республіканських діячів, близький до Білого дому.

Водночас лідер сенатської більшості Джон Тьюн був більш обережним та заявив, що, можливо, законопроєкт може бути винесений на розгляд Сенату вже цього місяця, але не дав жодних гарантій.

"Водночас зауваження президента, що будь-які нові санкції проти Росії мають бути "на його розсуд", підкреслюють головний пріоритет адміністрації – зберегти максимальну гнучкість і повний контроль над політикою США щодо Кремля", — йдеться у матеріалі.

За словами двох посадовців Білого дому, окрім бажання обмежити можливість Конгресу контролювати його в питаннях зовнішньої політики, наполягання Трампа на гнучкості так само пов'язане з бажанням залишити двері відчиненими для потенційного прориву в переговорах з Путіним.

Нагадаємо, 9 липня ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, на яких Трамп заявив, що погрожував Путіну розбомбити Москву.

Фокус також писав про те, що Трамп розглядає можливість надання Україні ще одного Patriot.