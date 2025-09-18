У США знайшли елітну нерухомість, пов'язану з родиною Умєрова, — розслідування (відео)

Центр протидії корупції повідомив про вісім елітних об’єктів у Флориді та Нью-Йорку, які пов’язують із родиною секретаря РНБО Рустема Умєрова. Частина з них відсутня у його деклараціях.

Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що родина секретаря Ради національної безпеки і оборони України та колишнього міністра оборони Рустема Умєрова має щонайменше вісім об’єктів нерухомості у США. За інформацією організації, йдеться про квартири у Флориді та Нью-Йорку, а також кілька вілл біля Маямі.

Як зазначили у ЦПК, під час перевірки використано платні та відкриті бази даних у США, які дозволяють відстежувати власників і мешканців житлової нерухомості, включно з датами реєстрації. Крім того, до розслідування були залучені джерела з доступом до офіційних документів у США.

У декларації за 2024 рік Рустем Умєров вказав, що його дружина Лєйля та троє дітей мешкають у Сполучених Штатах. У документах він зазначив лише одну орендовану квартиру у Флориді. Проте дані ЦПК свідчать, що родина та родичі високопосадовця користувалися ще кількома об’єктами, які не згадуються у поданих деклараціях.

Зокрема, йдеться про квартири у престижному житловому комплексі Chalfonte у місті Бока Ратон, апартаменти на Мангеттені та чотири приватні будинки у Флориді. Частину цих об’єктів пов’язують не лише з дружиною та дітьми секретаря РНБО, а й із його братом, батьками та іншими родичами.

У ЦПК пояснили, що з міркувань безпеки не оприлюднюють точні номери квартир і посилання на сайти з фотографіями чи ринковою вартістю. Проте, за оцінками американських рієлторських платформ, вартість подібних апартаментів та вілл сягає мільйонів доларів, а оренда обчислюється кількома тисячами щомісяця.

Організація також звернула увагу на те, що в деклараціях Умєрова з 2019 року відображена лише одна квартира у Флориді. Інші об’єкти відсутні.

Сам посадовець у відповіді на запит ЦПК заявив, що не зобов’язаний декларувати майно батьків чи брата, оскільки вони самостійно забезпечують своє проживання та фінансову діяльність.

"Інформація про місця проживання родини секретаря РНБО є чутливою і створює ризики для безпеки його неповнолітніх дітей. Тому такі дані ми не підтверджуємо і не поширюємо", — йдеться у відповіді РНБО на запит Центру протидії корупції.

У відомстві також наголосили, що право користування орендованою квартирою, зазначеною в декларації, виникло після укладення договору дружиною Умєрова у жовтні 2019 року. Щодо решти об’єктів у РНБО заявили, що вони не використовувалися сім’єю Умєрова в останні роки, а перевірки декларацій, які проводило НАЗК, не виявили порушень.

Нагадаємо, Рустем Умєров очолив Міністерство оборони у 2023 році, а згодом став секретарем Ради національної безпеки і оборони.

