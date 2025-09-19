Завершение войны: Умеров рассказал, ведет ли Украина переговоры с РФ о мире

Украина и Россия ведут переговоры исключительно по гуманитарным вопросам, но в Киеве уверены, что войну надо заканчивать сейчас.

Представители воюющих стран обсуждают процессы освобождения военнопленных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в интервью американскому каналу CNN.

На вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что Киев поддержал мирную инициативу американского президента Дональда Трампа и в настоящее время стороны обсуждают только гуманитарную часть об освобождении украинских военнопленных.

Кроме этого, во время визита в Вашингтон европейских лидеров и президента Владимира Зеленского удалось договориться о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"На данном этапе мы ждем, когда состоятся эти встречи", — сказал секретарь СНБО.

Ведущая Кристиан Аманпур сказала, что эти высказывания "звучат весьма формально и становится понятно, что реальных результатов нет". Умеров добавил, что считает Трампа единственным человеком, который сможет завершить войну.

"Россия его подводит и у нее нет обязательств продолжать переговоры. Я считаю, что войну надо заканчивать на данном этапе", — подытожил он.

Напомним, Дональд Трамп недавно негативно отнесся к российским ударам по Украине и объявил о новых шагах на пути к завершению российско-украинской войны.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен в завершении войны в Украине до конца 2025 года. Для этого надо усилить давление на Кремль.