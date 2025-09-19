Завершення війни: Умєров розповів, чи веде Україна переговори з РФ про мир

Україна і Росія ведуть переговори виключно з гуманітарних питань, але в Києві впевнені, що війну треба закінчувати зараз.

Related video

Представники воюючих країн обговорюють процеси звільнення військовополонених. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров в інтерв'ю американському каналу CNN.

На запитання, чи справді ведуться переговори між Росією та Україною про завершення війни, секретар РНБО відповів, що Київ підтримав мирну ініціативу американського президента Дональда Трампа, і наразі сторони обговорюють тільки гуманітарну частину про звільнення українських військовополонених.

Крім цього, під час візиту до Вашингтона європейських лідерів і президента Володимира Зеленського вдалося домовитися про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

"На цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться ці зустрічі", — сказав секретар РНБО.

Ведуча Крістіан Аманпур сказала, що ці висловлювання "звучать досить формально і стає зрозуміло, що реальних результатів немає". Умєров додав, що вважає Трампа єдиною людиною, яка зможе завершити війну.

"Росія його підводить і в неї немає зобов'язань продовжувати переговори. Я вважаю, що війну треба закінчувати на цьому етапі", — підсумував він.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно негативно поставився до російських ударів по Україні та оголосив про нові кроки на шляху до завершення російсько-української війни.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон упевнений у завершенні війни в Україні до кінця 2025 року. Для цього треба посилити тиск на Кремль.