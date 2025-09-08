"Я недоволен": Трамп отреагировал на атаки РФ и анонсировал приезд лидеров ЕС в США для урегулирования войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаки России по Украине, заявив, что это "ужасная трата человечества". Также американский лидер анонсировал новые шаги на пути к урегулированию российско-украинской войны.

Дональд Трамп собирается в ближайшее время провести разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, а также ожидает в США некоторых европейских лидеров. Об этом пишет агентство Reuters.

Комментируя действия России в отношении Украины, Дональд Трамп назвал их "ужасной тратой человечества". Он в очередной раз подчеркнул, что недоволен, одновременно добавив, что верит в то, что российско-украинскую войну удастся урегулировать.

"Это такая ужасная трата человечества. Так что, нет, я не в восторге от того, что там происходит, скажу вам. Я думаю, это будет решено... Мы это сделаем. Я верю, что мы это решим", — заявил президент США.

Американский лидер также в очередной раз напомнил журналистам, что он сумел "урегулировать 7 войн".

Европейские лидеры приедут в США

Агентство Reuters 8 сентября сообщило, что Дональд Трамп ожидает приезда некоторых европейских лидеров в США. Они должны посетить с целью поисков путей урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил сам президент США.

"Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты в понедельник или вторник, чтобы обсудить пути решения российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

В то же время президент США пока не раскрывает подробности визита и имена лидеров европейских стран, которые должны приехать.

Трамп также добавил, что вскоре планирует переговорить с Владимиром Путиным.

Напомним, 7 сентября агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против Кремля из-за того, что Россия продолжает войну в Украине и усиливает массированные атаки по городам.

Также на днях топпастор Дональда Трампа Марк Бернс в комментарии для украинского телеканала "КИЕВ24" заявил, что у президента США закончилось терпение в отношении Путина.