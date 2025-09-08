"Я незадоволений": Трамп відреагував на атаки РФ і анонсував приїзд лідерів ЄС до США задля врегулювання війни

Президент США Дональд Трамп прокоментував атаки Росії по Україні, заявивши, що це "жахлива трата людства". Також американський лідер анонсував нові кроки на шляху до врегулювання російсько-української війни.

Дональд Трамп збирається найближчим часом провести розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, а також очікує у США деяких європейських лідерів. Про це пише агентство Reuters.

Коментуючи дії Росії щодо України, Дональд Трамп назвав їх "жахливою тратою людства". Він вкотре наголосив, що незадоволений, водночас додавши, що вірить у те, що російсько-українську війну вдасться врегулювати.

"Це така жахлива трата людства. Тож, ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, це буде вирішено… Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо", — заявив президент США.

Американський лідер також вкотре нагадав журналістам, що він зумів "врегулювати 7 воєн".

Європейські лідери приїдуть до США

Агентство Reuters 8 вересня повідомило, що Дональд Трамп очікує на приїзд деяких європейських лідерів до США. Вони мають завітати з метою пошуків шляхів врегулювання російсько-української війни. Про це заявив сам президент США.

"Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни", — йдеться у повідомленні.

Водночас президент США наразі не розкриває подробиці візиту та імена лідерів європейських країн, які повинні приїхати.

Трамп також додав, що незабаром планує переговорити з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 7 вересня агентство Reuters повідомило, що Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Кремля через те, що Росія продовжує війну в Україні та посилює масовані атаки по містах.

Також днями топпастор Дональда Трампа Марк Бернс у коментарі для українського телеканалу "КИЇВ24" заявив, що у президента США закінчилося терпіння щодо Путіна.