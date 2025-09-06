"Або мирна угода, або ескалація проти Кремля": топпастор Трампа заявив, що його терпіння до Путіна скінчилося

Відомий у США пастор-євангеліст Марк Бернс, якого журнал Time колись назвав "топпастором Дональда Трампа", висловив ультиматум, який чекає на президента Росії Володимира Путіна, оскільки у лідера США терпіння до нього "скінчилося". Пастор також назвав країни, яким загрожує РФ захопленням.

Related video

Марк Бернс зауважив також, що вважає, як і американська розвідка, що Володимир Путін хоче відродити Радянський Союз "часів Холодної війни". Про це духовний радник Дональда Трампа розповів у коментарі для українського телеканалу "КИЇВ24" 5 вересня.

Путін "хоче відтворити СРСР"

Кореспондент поцікавився у Марка Бернса, чому, на його думку, очільник Кремля скоює воєнні злочини в Україні, вбиваючи людей, зокрема мирне населення. На це пастор відповів, що Путін хоче реалізувати певну мету: відновлення СРСР.

"Знаєте, мені очевидно, і це думка також американської розвідки, що він намагається відтворити Радянський Союз часів Холодної війни, коли Америка протистояла СРСР", — зазначив Бернс.

На думку пастора, якби Росії вдалося захопити всю Україну, то Кремль би не зупинився на цьому й продовжував захоплювати інші країни.

"Ми вважаємо, що якщо б йому вдалося захопити всю Україну, він би продовжив. Далі були би Молдова, Грузія, балтійські держави", — зауважив Бернс.

Загроза для балтійських держав, які входять до Північноатлантичного альянсу (НАТО), де діє так звана "5 стаття", може спричинити початок Третьої світової війни, додав пастор.

"Тож президент дуже чітко заявив, що його терпіння до Володимира Путіна закінчилося. І от навіть на сьогодні ці заяви звучать, що зараз буде або мирна угода, або буде ескалація певних дій проти Путіна", — наголосив Марк Бернс.

Також духовний радник Трампа засудив дії Путіна, порівнявши їх з "нацистською Німеччиною", і закликав його до "здорового глузду" та сісти за стіл переговорів з президентами США та України.

Варто зазначити, що 3 вересня в інтерв'ю для "СтопКору" Марк Бернс відкрито назвав Володимира Путіна "злом", а РПЦ (російську православну церкву) назвав "духовною зброєю" Кремля.

Нагадаємо, 2 вересня Марк Бернс заявив на тлі чуток про хворобу Дональда Трампа, що молиться за нього.

Також у квітні Марк Бернс в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що побував у Бучі і Кривому Розі, після чого змінив свою думку про війну в Україні.