"Или мирное соглашение, или эскалация против Кремля": топ-пастор Трампа заявил, что его терпение к Путину кончилось

Известный в США пастор-евангелист Марк Бернс, которого журнал Time когда-то назвал "топпастором Дональда Трампа", высказал ультиматум, который ждет президента России Владимира Путина, поскольку у лидера США терпение к нему "кончилось". Пастор также назвал страны, которым грозит РФ захватом.

Марк Бернс отметил также, что считает, как и американская разведка, что Владимир Путин хочет возродить Советский Союз "времен Холодной войны". Об этом духовный советник Дональда Трампа рассказал в комментарии для украинского телеканала "КИЕВ24" 5 сентября.

Путин "хочет воссоздать СССР"

Корреспондент поинтересовался у Марка Бернса, почему, по его мнению, глава Кремля совершает военные преступления в Украине, убивая людей, в частности мирное население. На это пастор ответил, что Путин хочет реализовать определенную цель: восстановление СССР.

"Знаете, мне очевидно, и это мнение также американской разведки, что он пытается воссоздать Советский Союз времен Холодной войны, когда Америка противостояла СССР", — отметил Бернс.

По мнению пастора, если бы России удалось захватить всю Украину, то Кремль бы не остановился на этом и продолжал захватывать другие страны.

"Мы считаем, что если бы ему удалось захватить всю Украину, он бы продолжил. Далее были бы Молдова, Грузия, балтийские государства", — отметил Бернс.

Угроза для балтийских государств, которые входят в Североатлантический альянс (НАТО), где действует так называемая "5 статья", может привести к началу Третьей мировой войны, добавил пастор.

"Поэтому президент очень четко заявил, что его терпение к Владимиру Путину закончилось. И вот даже сегодня эти заявления звучат, что сейчас будет или мирное соглашение, или будет эскалация определенных действий против Путина", — подчеркнул Марк Бернс.

Также духовный советник Трампа осудил действия Путина, сравнив их с "нацистской Германией", и призвал его к "здравому смыслу" и сесть за стол переговоров с президентами США и Украины.

Стоит отметить, что 3 сентября в интервью для "СтопКору" Марк Бернс открыто назвал Владимира Путина "злом", а РПЦ (Русскую православную церковь) назвал "духовным оружием" Кремля.

Также в апреле Марк Бернс в интервью "Телеграфу" рассказал, что побывал в Буче и Кривом Роге, после чего изменил свое мнение о войне в Украине.