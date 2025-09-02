На фоне слухов о смерти Трампа: духовный советник президента США заявил, что молится за него

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, который поддерживал Дональда Трампа на выборах, заявил в соцсетях, что молится за американского лидера. Его сообщение появилось на фоне слухов о смерти президента США.

Марка Бернса медиа называют личным духовным советником президента США. Пастор опубликовал сообщение о молитве за Дональда Трампа в соцсети X (ранее — Twitter) 2 сентября.

Духовный советник Трампа Бернс заявил, что молится за президента США Фото: скриншот

Комментаторы под постом задаются вопросами, что случилось с американским президентом и не болеет ли он.

Комментаторы интересуются, не случилось ли что-то с президентом США Фото: скриншот

Старший корреспондент Белого дома Джеки Генрих со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кэролайн Ливитт сообщала, что Дональд Трамп выступит 2 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву) с "захватывающим заявлением, связанным с Министерством обороны".

Слухи о смерти Трампа: детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 августа заявил, что готов стать президентом США после Дональда Трампа, если произойдет "ужасная трагедия".

Фокус 30 августа рассказывал, что в сети распространяются слухи о смерти Трампа, поскольку он несколько дней не появлялся в прямых эфирах. Также Дональда Трампа не видели журналисты президентского пула. Конспирологические теории о смерти начали распространяться после появления синяка на руке президента США, который в Белом доме объяснили тем, что Трамп жмет много рук.

Издание Newsweek 30 августа писало, что Трампа сфотографировали по дороге на игру в гольф после того, как в сети распространились теории о его смерти. Корреспондент Daily Caller из Белого дома Рейган Риз утром 30 августа сообщил, что накануне общался с президентом и брал у него интервью.