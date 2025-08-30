Трамп не умер: президент США отправился играть в гольф (видео)

Президент США несколько дней не появлялся на публике и был непривычно тих в соцсетях. Так что американцы предположили, что он недееспособен, или вовсе умер.

Слухи распространялись с такой скоростью, что в Белом доме пришлось их опровергать. Ранее таблоиды много писали о проблемах со здоровьем у 79-летнего президента США, который пытался маскировать синяки на руках тональным кремом. Но Дональд Трамп отправился играть в гольф, пишет Newsweek.

Дональд Трамп жив

На фотографии Трамп с внучкой Кай Трамп садится в машину на южной лужайке Белого дома. Президент был одет в белую рубашку-поло, черные брюки и одну из своих фирменных красных кепок MAGA.

Кортеж Трампа отправился в путь в 8:45 утра и в итоге прибыл на поле для гольфа в Вирджинии.

Слухи о смерти Трампа уже распространялись в социальных сетях. По данным Grok, чат-бота X на базе искусственного интеллекта, к утру 30 сентября посты, посвященные Трампу, привлекли более 1,3 миллиона пользователей.

По состоянию на 9:15 утра 30 августа тег "#whereistrump" был шестой по популярности темой в тренде на сайте X в Соединенных Штатах.

В пятницу вечером на официальном аккаунте Трампа Truth Social появился пост, хотя неясно, сделал ли его президент лично.

В нем говорилось о тарифах и сообщалось, что "если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны".

"Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромный торговый дефицит, несправедливые тарифы и нетарифные торговые барьеры, введенные другими странами, как друзьями, так и врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных", — было сказано в посте.

Проблемы со здоровьем Дональда Трампа – что известно

Напомним, слухи о том, что президент США болен, появились после того, как ряд СМИ обратили внимание на синяки на его руках, которые пытались скрыть, замазав тональным кремом. И на опухшие лодыжки.

Ранее в июле у президента США Дональда Трампа была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

Синяки на руках Трампа вызвали беспокойство

Аналогичные снимки были сделаны ранее в феврале 2025 года во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В июле Белый дом опубликовал письмо, в котором говорилось, что у него диагностирована хроническая венозная недостаточность.

На пресс-конференции для СМИ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент прошел обследование, в ходе которого у него обнаружили "небольшую припухлость» лодыжек, а затем ему поставили диагноз "хроническая венозная недостаточность".

В письме Белого дома также упоминается, что, по словам лечащего врача президента США Шона Барбабеллы, синяки на руках Трампа появляються из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Хроническая венозная недостаточность — это состояние, при котором вены испытывают трудности с возвратом крови от конечностей к сердцу. Недостаточный обратный ток крови к сердцу приводит к застою или скоплению крови в венах ног. Страдающий от этого недуга испытвает судороги и зуд, появляется варикозное расширение вен и открытые язвы.

