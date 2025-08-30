Трамп не помер: президент США вирушив грати в гольф (відео)

Президент США кілька днів не з'являвся на публіці і був незвично тих у соцмережах. Тож американці припустили, що він недієздатний, або зовсім помер.

Related video

Чутки поширювалися з такою швидкістю, що в Білому домі довелося їх спростовувати. Раніше таблоїди багато писали про проблеми зі здоров'ям у 79-річного президента США, який намагався маскувати синці на руках тональним кремом. Але Дональд Трамп вирушив грати в гольф, пише Newsweek.

Дональд Трамп живий

На фотографії Трамп з онукою Кай Трамп сідає в машину на південній галявині Білого дому. Президент був одягнений у білу сорочку-поло, чорні штани і одну зі своїх фірмових червоних кепок MAGA.

Кортеж Трампа вирушив у дорогу о 8:45 ранку і зрештою прибув на поле для гольфу у Вірджинії.

Чутки про смерть Трампа вже поширювалися в соціальних мережах. За даними Grok, чат-бота X на базі штучного інтелекту, до ранку 30 вересня пости, присвячені Трампу, привернули увагу понад 1,3 мільйона користувачів.

Станом на 9:15 ранку 30 серпня тег "#whereistrump" був шостою за популярністю темою в тренді на сайті X у Сполучених Штатах.

У п'ятницю ввечері на офіційному акаунті Трампа Truth Social з'явився пост, хоча незрозуміло, чи зробив його президент особисто.

У ньому йшлося про тарифи і повідомлялося, що "якщо ці тарифи коли-небудь буде скасовано, це стане повною катастрофою для країни".

"Це послабить нас фінансово, а ми маємо бути сильними. США більше не будуть терпіти величезний торговельний дефіцит, несправедливі тарифи і нетарифні торговельні бар'єри, запроваджені іншими країнами, як друзями, так і ворогами, які підривають наших виробників, фермерів і всіх інших", — було сказано в пості.

Проблеми зі здоров'ям Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, чутки про те, що президент США хворий, з'явилися після того, як низка ЗМІ звернули увагу на синці на його руках, які намагалися приховати, замазавши тональним кремом. І на опухлі щиколотки.

Раніше в липні у президента США Дональда Трампа було діагностовано хронічну венозну недостатність.

Синці на руках Трампа викликали занепокоєння

Аналогічні знімки було зроблено раніше в лютому 2025 року під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

У липні Білий дім опублікував лист, у якому йшлося про те, що у нього діагностовано хронічну венозну недостатність.

На пресконференції для ЗМІ прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент пройшов обстеження, під час якого у нього виявили "невелику припухлість" щиколоток, а потім йому поставили діагноз "хронічна венозна недостатність".

У листі Білого дому також згадується, що, за словами лікаря президента США Шона Барбабелли, синці на руках Трампа з'являються через часті рукостискання і вживання аспірину, який приймають у межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань.

Хронічна венозна недостатність — це стан, за якого вени зазнають труднощів із поверненням крові від кінцівок до серця. Недостатній зворотний потік крові до серця призводить до застою або скупчення крові у венах ніг. Той, хто страждає від цієї недуги, відчуває судоми та свербіж, з'являється варикозне розширення вен і відкриті виразки.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як у США з'явилася теорія змови про те, що Дональд Трамп помер.

І про те, як у Білому домі спробували пояснити, чому президент США замазує темні плями на руках тональним кремом.