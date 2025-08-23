Синці на руці Трампа: у Білому домі пояснили причину їхньої появи (фото)

На руці американського президента Дональда Трампа помітили великий синець, прихований під шаром косметики. У Білому домі пояснили це тим, що главі Білого дому доводиться тиснути дуже багато рук.

На правій руці 79-річного Дональда Трампа неодноразово помічали синці, пише Daily Beast.

У п'ятницю рука Трампа була покрита товстим шаром тонального крему. Як зазначається, відтоді, як політик повернувся на свій пост, він неодноразово використовував макіяж, щоб приховувати гематоми на правій руці.

"Президент Трамп — людина з народу, і він зустрічає більше американців і щодня потискає їм руки, ніж будь-який інший президент в історії", — заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт.

Вона зазначила, що незначні подразнення м'яких тканин виникли від частих рукостискань, і Білому дому нема чого приховувати про здоров'я політика.

Варто зазначити, що у квітні лікарі оголошували, що у Трампа чудове когнітивне і фізичне здоров'я, проте пізніше, як стало відомо, у глави Білого дому діагностували хронічну венозну недостатність. Для вирішення проблеми опухлих щиколоток політик змушений використовувати компресійні шкарпетки.

Нагадаємо, хронічну венозну недостатність, через яку у Трампа набрякають ноги, виявили під час комплексного медичного обстеження. Водночас під час двостороннього доплерівського УЗД вен нижніх кінцівок ознак тромбозу, глибоких вен або захворювань артерій не виявлено.

