Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу від молодшого сержанта ЗСУ (відео)

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з вдячністю українському воїну за ключку, а також подарував українському лідеру символічні ключі від Білого дому.

Related video

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Овальному кабінеті подарував американському лідеру Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Про це повідомив Офіс президента України.

Президент США полюбляє саме цей вид спорту. Зеленський розповів, що військовий втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, коли рятував побратимів.

"Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг йому відновити рівновагу — фізичну та емоційну", — зазначили на Банковій.

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з вдячністю українському воїну за ключку, а також подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Трамп був щасливий і звернувся до військового, заявивши, що бачив, як він замахується і прекрасний удар.

"Цей подарунок прекрасний і зроблений з любов'ю. Я ціную це і поважаю вас, ви — незвичайна людина. Я обов'язково скористаюся ключкою під час гри і щоразу, як заб'ю м'яч, згадуватиму про вас", — сказав Трамп.

Зустріч Трампа і Зеленського: президент США показав свій мерч

Крім цього, у межах зустрічі в Білому домі 18 серпня Дональд Трамп показав Зеленському та президенту Франції Емманюелю Макрону свою колекцію кепок, повідомила помічниця президента США Марго Мартін.

Трамп показав кепки з різними написами

На полицях серед експонатів можна побачити кепки з написами "Американська затока", "Ще чотири роки", "Трамп був в усьому правий" і кепку "Трамп 2028". Остання з'явилася в офіційному магазині Трампа у квітні 2025 року.

Також на полицях стоїть фотографія Трампа після замаху на нього 13 липня 2024 року.

Нагадаємо, наразі планується тристороння зустріч Зеленського, Трампа і президента РФ Володимира Путіна. Як міста розглядаються Рим або Женева.

ЗМІ звернули увагу, що Зеленський постійно дякував Трампу на зустрічі в Білому домі 18 серпня. За п'ять хвилин він сказав "дякую" 11 разів.