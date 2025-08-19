Сказав 11 разів "дякую" за 5 хвилин: Зеленський розсипався в подяках Трампу, — WP

Президент України Володимир Зеленський постійно дякував американському лідеру Дональду Трампу на зустрічі в Білому домі 18 серпня.

Імовірно, Зеленський зробив висновки через близько півроку після публічного скандалу між президентами в Овальному кабінеті. Про це повідомила газета The Washington Post.

Візит Зеленського до Трампа 28 лютого закінчився скандалом. Президент США звинувачував українського лідера в небажанні завершити війну з Росією і в підсумку вигнав його з Білого дому.

Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинувачували Зеленського в недостатній повазі та вдячності за надану Україні американську допомогу. Тепер під час зустрічі 18 серпня Зеленський за п'ять хвилин сказав 11 слів "дякую (українською — дякую)", зазначають журналісти.

Президент України дякував Трампу за прийняття його та європейських світових лідерів у Білому домі, за знайомство з іншими гостями та представниками ЗМІ і за "дуже приємну бесіду".

"Зеленський постарався донести свою думку за допомогою повторення", — зауважили автори.

Інші лідери Європи та НАТО теж приєдналися до "хору подяк". Також Зеленський вирішив подякувати Трампу за виставлену в Білому домі карту України із зазначеними на ній окупованими територіями.

"Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її із собою", — говорив він.

Очевидно, що Зеленський працював над поліпшенням відносин з адміністрацією Трампа, і в нього це вийшло. Останніми місяцями Трамп висловлював невдоволення поведінкою президента Росії Володимира Путіна, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, Зеленський на зустрічі з Трампом у Вашингтоні заявив про можливість територіальних поступок, але нагадав про норми Конституції України.

Фокус раніше докладно описував підсумки зустрічі Трампа і Зеленського у Вашингтоні. Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.