Cказал 11 раз "cпасибо" за 5 минут: Зеленский рассыпался в благодарностях Трампу, – WP

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно благодарил американского лидера Дональда Трампа на встрече в Белом доме 18 августа.

Related video

Вероятно, Зеленский сделал выводы спустя около полугода после публичного скандала между президентами в Овальном кабинете. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Визит Зеленского к Трампу 28 февраля закончился скандалом. Президент США обвинял украинского лидера в нежелании завершить войну с Россией и в итоге выгнал его из Белого дома.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвиняли Зеленского в недостаточном уважении и благодарности за предоставленную Украине американскую помощь. Теперь во время встречи 18 августа Зеленский за пять минут сказал 11 слово "благодарю (на украинском — дякую)", отмечают журналисты.

Президент Украины благодарил Трампа за принятие его и европейских мировых лидеров в Белом доме, за знакомство с другими гостями и представителями СМИ и за "очень приятную беседу".

"Зеленский постарался донести свою мысль посредством повторения", — заметили авторы.

Другие лидеры Европы и НАТО тоже присоединились к "хору благодарностей". Также Зеленский решил поблагодарить Трампа за выставленную в Белом доме карту Украины с отмеченными на ней оккупированными территориями.

"Хорошая карта, замечательная. Я бы даже забрал ее с собой", — говорил он.

Очевидно, что Зеленский работал над улучшением отношений с администрацией Трампа и у него это получилось. В последние месяцы Трамп выражал недовольство поведением президента России Владимира Путина, заключили обозреватели.

Напомним, Зеленский на встрече с Трампом в Вашингтоне заявил о возможности территориальных уступок, но напомнил о нормах Конституции Украины.

Фокус ранее подробно описывал итоги встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате.