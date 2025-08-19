Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа от младшего сержанта ВСУ (видео)

Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил украинскому лидеру символические ключи от Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Президент США любит именно этот вид спорта. Зеленский рассказал, что военный потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, когда спасал побратимов.

"Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог ему восстановить равновесие – физическое и эмоциональное", — отметили на Банковой.

Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Трамп был счастлив и обратился к военному, заявив, что видел, как он замахивается и прекрасный удар.

"Этот подарок прекрасен и сделан с любовью. Я ценю это и уважаю вас, вы — необыкновенный человек. Я обязательно воспользуюсь клюшкой при игре и каждый раз, как забью мяч, буду вспоминать о вас", — сказал Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского: президент США показал свой мерч

Кроме этого, в рамках встречи в Белом доме 18 августа Дональд Трамп показал Зеленскому и президенту Франции Эмманюэлю Макрону свою коллекцию кепок, сообщила помощница президента США Марго Мартин.

Трамп показал кепки с разными надписями

На полках среди экспонатов можно увидеть кепки с надписями "Американский залив", "Еще четыре года", "Трамп был во всем прав" и кепку "Трамп 2028". Последняя появилась в официальном магазине Трампа в апреле 2025 года.

Также на полках стоит фотография Трампа после покушения на него 13 июля 2024 года.

Напомним, на данный момент планируется трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и президента РФ Владимира Путина. В качестве городов рассматриваются Рим или Женева.

СМИ обратили внимание, что Зеленский постоянно благодарил Трампа на встрече в Белом доме 18 августа. За пять минут он сказал "спасибо" 11 раз.