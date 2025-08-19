Встреча Зеленского, Трампа и Путина может состояться в Риме, — Sky News

Трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Риме или Женеве. Каждая из сторон имеет собственные приоритеты относительно места проведения переговоров.

По информации Sky News, Трамп и Зеленский выступают за проведение встречи в Риме, тогда как российская сторона предпочитает Женеву. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость выбрать "нейтральную страну" и отметил, что это может быть Швейцария или другое государство, и сам выступает за Женеву.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также поддерживает Женеву и добавляет, что Италия готова сотрудничать с этим вариантом.

Дипломаты ЕС сообщают, что окончательное решение еще не принято, а несколько возможных мест для встречи до сих пор оцениваются. При этом Рим остается приоритетом для Трампа и Зеленского, поддержку которому выражают и государственный секретарь США Марко Рубио, и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Встреча Путина, Трампа и Зеленского: что о ней известно

В общем, мирное соглашение по Украине планируют обсудить на трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что хотя конечная цель еще не достигнута, готовность Путина встретиться с Зеленским уже воспринимается как серьезный шаг в этом направлении.

Напомним, что Владимир Путин согласился на встречу с Владимиром Зеленским, однако саммит требует тщательной подготовки. Во время телефонного разговора с Трампом была достигнута договоренность об организации двусторонней встречи, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. Точное место саммита пока не определено, но его планируют провести в течение ближайших двух недель. Мерц также отметил, что пока неизвестно, прибудет ли Путин лично на переговоры с Зеленским.

В частности, после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп объявил о начале подготовки трехсторонней встречи. Перед этим он провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.