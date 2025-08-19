Встречу Путина и Зеленского могут устроить в ближайшее время: когда она пройдет

Президент России Владимир Путин подтвердил согласие на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но такой саммит нужно тщательно подготовить.

Согласие на двухстороннюю встречу последовало в ходе телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его процитировал телеканал CNN.

Вероятно, встреча состоится в течение ближайших двух недель, но место для ее проведения еще не определили. Немецкий канцлер уверен, что такой саммит нужно тщательно подготовить.

Также неизвестно хватит ли Путину смелости прибыть на встречу с Зеленским, добавил Мерц.

В перерыве встречи с европейскими лидерами 18 августа Трамп говорил с российским президентом по телефону и в это время договорился о встрече Путина и Зеленского, уточнил глава правительства.

Чуть позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил , что встреча Путина и Зеленского может состояться в Женеве, столице Швейцарии.

Встреча с Путиным: готов ли к ней Зеленский

Владимир Зеленский тем временем заявил, что Россия выступила за двустороннюю встречу с Украиной, а затем трехстороннюю. Украинский лидер рассказал о готовности к любому формату встречи с Путиным.

"Я считаю, что нам, безусловно, следует встретиться и подумать о дальнейшем развитии этого пути к завершению войны", — сказал он.

Госдеп США со своей стороны ожидает заключения соглашения по завершению войны в Украине на трехсторонней встрече президентов США, Украины и России. Мирная сделка в любом случае потребуют от сторон определенных уступок и никто не получит "стопроцентного удовлетворения", подчеркивают высокопоставленные дипломаты.

Напомним, на встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома показали карту Украины с оккупированными территориями. Зеленский в шутку назвал ее "хорошей и замечательной".

