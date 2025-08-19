Зустріч Путіна і Зеленського можуть влаштувати найближчим часом: коли вона відбудеться

Президент Росії Володимир Путін підтвердив згоду на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, але такий саміт потрібно ретельно підготувати.

Згода на двосторонню зустріч відбулася під час телефонної розмови Путіна і Трампа. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, його процитував телеканал CNN.

Ймовірно, зустріч відбудеться протягом найближчих двох тижнів, але місце для її проведення ще не визначили. Німецький канцлер упевнений, що такий саміт потрібно ретельно підготувати.

Також невідомо, чи вистачить Путіну сміливості прибути на зустріч із Зеленським, додав Мерц.

У перерві зустрічі з європейськими лідерами 18 серпня Трамп говорив із російським президентом телефоном і в цей час домовився про зустріч Путіна і Зеленського, уточнив глава уряду.

Трохи пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Женеві, столиці Швейцарії. Джерело агентства Reuters у Білому домі говорить про можливість зустрічі Путіна і Зеленського в Угорщині.

Зустріч із Путіним: чи готовий до неї Зеленський

Володимир Зеленський тим часом заявив, що Росія виступила за двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню. Український лідер розповів про готовність до будь-якого формату зустрічі з Путіним.

"Я вважаю, що нам, безумовно, слід зустрітися і подумати про подальший розвиток цього шляху до завершення війни", — сказав він.

Держдеп США зі свого боку очікує укладення угоди щодо завершення війни в Україні на тристоронній зустрічі президентів США, України та Росії. Мирна угода в будь-якому разі вимагатиме від сторін певних поступок і ніхто не отримає "стовідсоткового задоволення", підкреслюють високопоставлені дипломати.

Нагадаємо, на зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті Білого дому показали карту України з окупованими територіями. Зеленський жартома назвав її "хорошою і чудовою".

