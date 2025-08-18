Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Перемовини щодо припинення війни Зустріч Зеленського й Трампа

"Я переодягнувся, а ти ні": Зеленський осадив журналіста Трампа, який образив його минулого разу

костюм зеленського
Зеленський вибрав костюм, який сподобався Дональду Трампу

Журналіст Браян Гленн, який минулого візиту президента України до Білого дому спровокував скандал через костюм, вибачився перед Зеленським, але той з посмішкою зазначив, що той прийшов до Овального кабінету в тому самому вбранні.

Related video

Костюм Володимира Зеленського викликав ажіотаж у Вашингтоні. У Білому домі навіть запитували в української сторони, в якому вбранні він приїде до Дональда Трампа. У підсумку тема костюма Зеленського отримала несподіване продовження, пише Фокус.

Браян Гленн вибачився перед Зеленським

"Не можу повірити, мені це подобається", — сказав Трамп, вказуючи на чорний костюм Зеленського, вітаючи його в Білому домі. Той, мабуть, відповів: "Це найкраще, що в мене є".

Зрештою Трамп обійняв українського лідера за плечі, і вони швидко увійшли всередину.

В Овальному кабінеті, коли вже всі розсілися по своїх місцях, журналіст Брайан Гленн повідомив Зеленському, що він має "приголомшливий вигляд".

"Дивись, це він атакував тебе минулого разу", — нагадав Трамп, звертаючись до Зеленського.

"Я пам'ятаю", — сказав український президент.

"Я приношу свої вибачення. Ви маєте чудовий вигляд", — зробив комплімент Гленн, намагаючись поставити запитання.

"А на вас той самий костюм... я свій змінив, а ви ні", — зазначив Зеленський, викликавши в Овальному кабінеті сміх. Гленн у підсумку змішався і не поставив запитання, яке хотів.

Гленн після репліки Зеленського змішався і забув, що хотів поставити запитання

Нагадаємо, скандальна зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в лютому 2025 року, супроводжувалася скандалом через одяг. Саме Браян Гленн накинувся на українського лідера із запитаннями про костюм, оскільки Зеленський з'явився на зустріч з американськими політиками не в офіційному одязі.

А під час саміту на Алясці 15 серпня Браян Гленн отримав від російського журналіста в подарунок пляшку російської горілки. Він був "у захваті" від цього, хоча згодом з'ясувалося, що горілка була контрафактом із найближчого магазину.