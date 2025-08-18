"Я переодягнувся, а ти ні": Зеленський осадив журналіста Трампа, який образив його минулого разу

Журналіст Браян Гленн, який минулого візиту президента України до Білого дому спровокував скандал через костюм, вибачився перед Зеленським, але той з посмішкою зазначив, що той прийшов до Овального кабінету в тому самому вбранні.

Related video

Костюм Володимира Зеленського викликав ажіотаж у Вашингтоні. У Білому домі навіть запитували в української сторони, в якому вбранні він приїде до Дональда Трампа. У підсумку тема костюма Зеленського отримала несподіване продовження, пише Фокус.

Браян Гленн вибачився перед Зеленським

"Не можу повірити, мені це подобається", — сказав Трамп, вказуючи на чорний костюм Зеленського, вітаючи його в Білому домі. Той, мабуть, відповів: "Це найкраще, що в мене є".

Зрештою Трамп обійняв українського лідера за плечі, і вони швидко увійшли всередину.

В Овальному кабінеті, коли вже всі розсілися по своїх місцях, журналіст Брайан Гленн повідомив Зеленському, що він має "приголомшливий вигляд".

"Дивись, це він атакував тебе минулого разу", — нагадав Трамп, звертаючись до Зеленського.

"Я пам'ятаю", — сказав український президент.

"Я приношу свої вибачення. Ви маєте чудовий вигляд", — зробив комплімент Гленн, намагаючись поставити запитання.

"А на вас той самий костюм... я свій змінив, а ви ні", — зазначив Зеленський, викликавши в Овальному кабінеті сміх. Гленн у підсумку змішався і не поставив запитання, яке хотів.

Гленн після репліки Зеленського змішався і забув, що хотів поставити запитання

Нагадаємо, скандальна зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в лютому 2025 року, супроводжувалася скандалом через одяг. Саме Браян Гленн накинувся на українського лідера із запитаннями про костюм, оскільки Зеленський з'явився на зустріч з американськими політиками не в офіційному одязі.

А під час саміту на Алясці 15 серпня Браян Гленн отримав від російського журналіста в подарунок пляшку російської горілки. Він був "у захваті" від цього, хоча згодом з'ясувалося, що горілка була контрафактом із найближчого магазину.