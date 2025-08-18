"Я переоделся, а ты нет": Зеленский осадил журналиста Трампа, который оскорбил его в прошлый раз

Журналист Брайан Гленн, который в прошлый визит президента Украины в Белый дом спровоцировал скандал из-за костюма, извинился перед Зеленским, но тот с улыбкой отметил, что тот пришел в Овальный кабинет в том же наряде.

Костюм Владимира Зеленского вызвал ажиотаж в Вашингтоне. В Белом доме даже спрашивали у украинской стороны, в каком наряде он приедет к Дональду Трампу. В итоге тема костюма Зеленского получила неожиданное продолжение, пишет Фокус.

Брайан Гленн извинился перед Зеленским

"Не могу поверить, мне это нравится", — сказал Трамп, указывая на черный костюм Зеленского, приветствуя его в Белом доме. Тот видимо ответил: "Это лучшее, что у меня есть".

В итоге Трамп обнял украинского лидера за плечи, и они быстро вошли внутрь.

В Овальном кабинете, когда уже все расселись по своим местам, журналист Брайан Гленн сообщил Зеленскому, что он выглядит "потрясающе".

"Смотри, это он атаковал тебя в прошлый раз", — напомнил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

"Я помню", — сказал украинский президент.

"Я приношу свои извинения. Вы выглядите прекрасно", — сделал комплимент Гленн, пытаясь задать вопрос.

"А на вас тот же костюм… я свой сменил, а вы нет", — отметил Зеленский, вызвав в Овальном кабинете смех. Гленн в итоге смешался и не задал вопрос, который хотел.

Гленн после реплики Зеленского смешался и забыл, что хотел задать вопрос

Напомним, скандальная встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в феврале 2025 года, сопровождалась скандалом из-за одежды. Именно Брайан Гленн набросился на украинского лидера с вопросами о костюме, поскольку Зеленский появился на встречу с американскими политиками не в официальной одежде.

А во время саммита на Аляске 15 августа Брайан Гленн получил от российского журналиста в подарок бутылку российской водки. Он был "в восторге" от этого, хотя впоследствии выяснилось, что водка была контрафактом из ближайшего магазина.