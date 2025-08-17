Спрашивал у Зеленского за костюм: журналисту из США на Аляске подарили российскую водку — он "в восторге"

Американский журналист Брайан Гленн во время саммита на Аляске получил от коллеги из РФ в подарок бутылку российской водки. Он был "в восторге" от этого, хотя впоследствии выяснилось, что водка была контрафактом из ближайшего магазина.

Related video

Брайан Гленн получил такой "презент" от россиян в знак благодарности: когда у одного из журналистов РФ возникли проблемы с подставкой для камеры, тот взял ее "на прокат" у американца. Об этом рассказало издание "Обозреватель" со ссылкой на соцсети.

Партнерша Брайана Гленна и конгрессменка от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин поделилась подарком от россиян в соцсетях. Она не упомянула о водке, но похвасталась тем, "как американские и российские журналисты мирятся". При этом Грин добавила, что именно в таком мире она "хотела бы жить".

Сам Брайан Гленн о "подарке" от россиян не рассказывал.

Зато об эпизоде с водкой вспомнил его российский коллега в соцсетях, один из участников кремлевского пула. Именно он рассказал о том, при каких условиях американец получил благодарность в виде алкогольного напитка.

"Это потрясающе, приятель. Спасибо! Американский журналист принимает российскую водку. Никаких взяток, только водка", — ответил на подарок Брайан Гленн.

Как выяснилось, напиток, который получил Гленн в подарок, был контрафактным алкоголем. Его россиянин приобрел "в ближайшем магазине".

Брайан Гленн спрашивал у Владимира Зеленского о костюме во время визита в Белый дом

Скандальная встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в феврале 2025 года, сопровождалась бурными допросами журналистов. Один из них набросился на украинского лидера с вопросами о костюме, поскольку Зеленский появился на встречу с американскими политиками не в официальной одежде.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм? Многие американцы имеют проблемы с тем, что вы не уважаете достоинство офиса (Белого дома — ред.)", — спросил один из журналистов США.

Выяснилось, что этот вопрос задавал главный корреспондент Белого дома Брайан Гленн для Real America's Voice, рассказали в BBC.

Брайана Гленна называют любимым репортером Трампа, а также он является сторонником движения MAGA. Его подруга, Марджори Тейлор Грин, славится своими антиукраинскими заявлениями в конгрессе. Она в свое время в частности оправдывала российскую агрессию против Украины.

Напомним, 16 августа издание "Медуза" рассказало, как росСМИ приказали рассказывать о встрече Путина и Трампа на Аляске.

Также NPR сообщило, что Дональд Трамп пожалел подарок для Путина: на Аляске нашли секретные документы о саммите.