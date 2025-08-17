Питав у Зеленського за костюм: журналісту зі США на Алясці подарували російську горілку — він "у захваті"

Американський журналіст Браян Гленн під час саміту на Алясці отримав від колеги з РФ у подарунок пляшку російської горілки. Він був "у захваті" від цього, хоча згодом з'ясувалося, що горілка була контрафактом з найближчої крамниці.

Браян Гленн отримав такий "презент" від росіян на знак подяки: коли в одного з журналістів РФ виникли проблеми з підставкою для камери, той взяв її "на прокат" в американця. Про це розповіло видання "Обозреватель" з посиланням на соцмережі.

Партнерка Браяна Гленна і конгресменка від Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін поділилася подарунком від росіян у соцмережах. Вона не згадала про горілку, але похизувалася тим, "як американські та російські журналісти миряться". При цьому Грін додала, що саме у такому світі вона "хотіла б жити".

Сам Браян Гленн про "подарунок" від росіян не розповідав.

Натомість про епізод з горілкою згадав його російський колега у соцмережах, один із учасників кремлівського пулу. Саме він розповів про те, за яких умов американець отримав подяку у вигляді алкогольного напою.

"Це приголомшливо, друже. Дякую! Американський журналіст приймає російську горілку. Жодних хабарів, тільки горілка", — відповів на подарунок Браян Гленн.

Як з'ясувалося, напій, який отримав Гленн у подарунок, був контрафактним алкоголем. Її росіянин придбав "у найближчому магазині".

Браян Гленн запитував у Володимира Зеленського про костюм під час візиту до Білого дому

Скандальна зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у лютому 2025 року, супроводжувалася бурхливими допитами журналістів. Один із них накинувся на українського лідера із запитаннями про костюм, оскільки Зеленський з'явився на зустріч з американськими політиками не в офіційному одязі.

"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність офісу (Білого дому — ред.)", — запитав один із журналістів США.

З'ясувалося, що це питання ставив головний кореспондент Білого дому Браян Гленн для Real America's Voice, розповіли у BBC.

Браяна Гленна називають улюбленим репортером Трампа, а також він є прихильником руху MAGA. Його подруга, Марджорі Тейлор Грін, славиться своїми антиукраїнськими заявами у конгресі. Вона свого часу зокрема виправдовувала російську агресію проти України.

Нагадаємо, 16 серпня видання "Медуза" розповіло, як росЗМІ наказали розповідати про зустріч Путіна і Трампа на Алясці.

Також NPR повідомило, що Дональд Трамп пошкодував подарунок для Путіна: на Алясці знайшли секретні документи про саміт.