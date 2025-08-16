Історична зустріч і велика Росія: як росЗМІ наказали розповідати про саміт на Алясці

З Путіним на Аляску їздив кремлівський пул із 50 журналістів, утім, запитання їм, як і американським репортерам, ставити не дозволили. Тепер стало відомо, як у росЗМІ наказали висвітлювати саміт Трампа і Путіна.

У методичці для лояльних до Кремля і державних ЗМІ, яка опинилася в розпорядженні видання "Медуза", наказано повідомляти, що "жодної угоди на зустрічі не відбулося, і не могло відбутися". І це при тому, що в "темнику" перед самітом йшлося про "діалог" і про те, що Володимир Путін готовий до будь-якого сценарію переговорів: їхні підсумки при цьому не прогнозувалися.

Також у методичці сказано, що Путін відновив "ставлення до Росії як до великої держави" і говорив із главою США "на рівних". І треба писати, що Росії та США "є що запропонувати одне одному".

Що російські пропагандисти мають писати про зустріч Путіна і Трампа

Співробітників лояльних до Кремля ЗМІ настійно просять підкреслити, що Трамп зустрів Путіна в аеропорту, і ніхто з глав інших держав не удостоювався такого "жесту прихильності".

Також потрібно підкреслювати, що зустріч на Алясці "стала історичною", тому що "Путін відновив ставлення до Росії як до великої наддержави".

Автори методички наполягають, що Путін і Трамп "говорили на рівних", а не так, як з європейськими лідерами.

"Відродження могутності та авторитету Росії — результат останніх років. З цією силою рахуються", — йдеться в документі.

Крім того, в методичці стверджується, що Росія і США можуть "відкрити нову сторінку історії взаємин", а питання співпраці між РФ і США не викликають у їхнього керівництва протиріч.

Російським пропагандистам роздали методичку про саміт на Алясці Фото: ТАСС

"Там, де діалог може бути сповільнений суперечностями з українського питання, ми підстьобуємо його розвиток темами економіки і науки" — так журналістам настійно "рекомендують" писати у своїх текстах про саміт на Алясці.

Ще одна теза методички полягає в тому, що Україна і країни Європи "залишилися не при справах" і зазнали "величезної шкоди в інформаційній війні". При цьому про перспективи війни або подальших відносин Путіна і Трампа в документі нічого не йдеться.

Що російським пропагандистам наказали писати до саміту на Алясці

Раніше журналісти вже спілкувалися з технологом, який співпрацює з політичним блоком адміністрації президента РФ, який припускав, що аудиторію провладних ЗМІ готують до того, що "припинення бойових дій" за підсумками саміту може і не бути.

"Прогрів, щоб ніяких особливих надій не було, — щоб не було і розчарувань. Тому на першому плані діалог зі США заради діалогу зі США. Путін і Трамп про щось домовляються, і саме Путін нав'язує пункти цього договору", — говорив він.

А, згідно з методичкою, російським пропагандистам рекомендували не обнадіювати росіян перед самітом Путіна і Трампа в Анкориджі.

Про можливі підсумки саміту в тексті методички, яку отримали пропагандисти, нічого не йшлося, але повідомлялося, що в Кремлі "готові до різних сценаріїв розвитку переговорів, жоден із них не стане сюрпризом ні для силового, ні для економічного блоків". Аргументувати цю готовність у своїх матеріалах журналістам росЗМІ рекомендували перерахуванням чиновників, які увійшли до складу російської делегації на саміті.

Також у методичці йшлося, що у Путіна "немає завищених очікувань" від зустрічі, хоча він і "налаштований на діалог". І росЗМІ потрібно було підкреслювати, що "російсько-американський діалог і взаємодія не обмежуються тільки українським питанням — там багато й інших треків, за якими можна знаходити взаєморозуміння".

І очевидно, що російським пропагандистам потрібно було представити Путіна, а не Трампа ключовою фігурою. Тому що саме Путін "задає перспективу російсько-американських відносин".

РосЗМІ детально роз'яснили, як вони мають висвітлювати саміт на Алясці Фото: The White House

Україну потрібно було представляти "недоговороздатною", а діалог з українським лідерами як такий, що "вичерпаний".

"Україна проігнорувала всі мирні пропозиції Росії", йдеться в методичці. Ілюструвати цю тезу пропонується зірваним "великоднім перемир'ям". Нагадаємо, 19 квітня Володимир Путін оголосив, що Росія призупинить бойові дії на 30 годин. Через три дні Путін заявив, що перемир'я призвело до "зниження бойових дій", при цьому звинувативши Україну в порушенні домовленості. Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, звинуватив у тому самому російську сторону.

Нагадаємо, Володимир Путін після повернення зі США зібрав те, що пропагандистські росЗМІ назвали "нарадою", і повідомив, що РФ хотіла б перейти до вирішення всіх питань "мирними засобами".

Також виявилося, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці не обійшлася без скандалів. В одному з готелів туристи знайшли роздруковані документи Секретної служби США. У них було сказано, що Трамп збирався подарувати Путіну орла і запросити на обід із крем-брюле.

І Фокус писав про те, як російських журналістів розмістили на стадіоні в Анкоріджі, де їм було запропоновано спати на розкладачках від Червоного Хреста.