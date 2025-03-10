Скандал в Овальному кабінеті: Віткофф заявив, що Зеленський попросив вибачення у Трампа (відео)

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф каже, що Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу листа, в якому перепросив за суперечку під час зустрічі.

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Президент України Володимир Зеленський перепросив у президента США Дональда Трампа за інцидент у Білому домі під час переговорів в Овальному Кабінеті 28 лютого. Про це спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сказав в інтерв'ю Fox News 10 березня.

Віткофф сказав, що Зеленський надіслав Трампу листа з вибаченнями. На відео з 7:03.

Ведучий запитав у спецпредставника, чи можуть Україна та США підписати угоду про видобуток корисних копалин цього тижня.

"Зеленський надіслав листа президенту. Він попросив вибачення за весь той інцидент, що трапився в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами, а також українцями та європейцями, які також мають стосунок до цієї дискусії. Я б описав це, як прогрес, і я сподіваюся, що угода відбудеться", — відповів Віткофф.

Спецпредставник Трампа не конкретизував, яке саме вибачення він має на увазі та чи був це певний непублічний лист.

Допис Зеленського після інциденту у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський 4 березня опублікував у соцмережі Х повідомлення, в якому озвучив перші етапи завершення війни та сказав, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як передбачалося.

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", — написав український президент.

Дональд Трамп під час виступу перед Конгресом США 5 березня згадав про "важливий лист", який напередодні отримав від Володимира Зеленського. За його словами, у ньому український колега висловив готовність підписати угоду про видобуток ресурсів у "будь-який час" та у "будь-якому місці" та сісти за переговорний стіл "якнайшвидше".

Пані посол України в США Оксана Маркарова 5 березня пояснювала, що Трамп мав на увазі, коли говорив про "важливий лист" від Зеленського. За її словами, так він назвав допис у соцмережі Х, де український лідер визнав, що зустріч відбулася не так, як мала.

Нагадаємо, 10 березня Стів Віткофф розповів, що буде на столі переговорів України та США в Саудівській Аравії 11 березня. За його словами, головними темами стануть угода про корисні копалини, протоколи безпеки для українців і територіальні питання.

Також спецпредставник Трампа заявив, що США продовжують ділитися з Україною розвідданими, які потрібні для "чогось оборонного".