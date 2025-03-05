Про закінчення війни: що Трамп мав на увазі під "важливим листом" Зеленського, деталі

Виступаючи перед американським Конгресом, Трамп сказав, що Україна готова сісти за стіл перемовин якнайшвидше. Перед цим Зеленський озвучив орієнтовний план перемирʼя.

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Президент США Дональд Трамп, говорячи про "лист" від президента України Володимира Зеленського, мав на увазі пост в Х, де він написав, що зустріч у Білому домі пройшла не так, як планувалося. Про це розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

"В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до Нації Президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист"", — розповіла Маркарова.

Допис Зеленського після сварки з Трампом

Вдень 4 березня український президент опублікував орієнтовний план щодо перемир'я в російсько-українській війні. За словами глави держави, почати варто з обміну полоненими та припинення обстрілів. Крім того, можливе припинення вогню на морі. Лише після цього можлива подальша співпраця із США.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", — написав Володимир Зеленський.

Реакція Трампа

Виступаючи перед американським Конгресом, Дональд Трамп сказав, що отримав "важливий лист" від українського колеги, а Україна готова сісти за стіл перемовин якнайшвидше.

Нагадаємо, Трамп хоче "кращі умови" в угоді про рідкісноземельні метали.

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