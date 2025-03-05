Об окончании войны: что Трамп имел в виду под "важным письмом" Зеленского, детали
Выступая перед американским Конгрессом, Трамп сказал, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее. Перед этим Зеленский озвучил ориентировочный план перемирия.
Президент США Дональд Трамп, говоря о "письме" от президента Украины Владимира Зеленского, имел в виду пост в Х, где он написал, что встреча в Белом доме прошла не так, как планировалось. Об этом рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.
"В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего Президента Владимира Зеленского зачитал в своем Обращении к Нации Президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо"", — рассказала Маркарова.
Пост Зеленского после ссоры с Трампом
Днем 4 марта украинский президент опубликовал ориентировочный план по перемирию в российско-украинской войне. По словам главы государства, начать стоит с обмена пленными и прекращения обстрелов. Кроме того, возможно прекращение огня на море. Только после этого возможно дальнейшее сотрудничество с США.
"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", — написал Владимир Зеленский.
Реакция Трампа
Выступая перед американским Конгрессом, Дональд Трамп сказал, что получил "важное письмо" от украинского коллеги, а Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее.
Напомним, Трамп хочет "лучшие условия" в соглашении о редкоземельных металлах.
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