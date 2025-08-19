Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна може відбутися в Римі, — Sky News

Тристороння зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися у Римі або Женеві. Кожна зі сторін має власні пріоритети щодо місця проведення переговорів.

Related video

За інформацією Sky News, Трамп і Зеленський виступають за проведення зустрічі в Римі, тоді як російська сторона віддає перевагу Женеві. Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності обрати "нейтральну країну" та зазначив, що це може бути Швейцарія або інша держава, і сам виступає за Женеву.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також підтримує Женеву та додає, що Італія готова співпрацювати з цим варіантом.

Дипломати ЄС повідомляють, що остаточне рішення ще не ухвалене, а кілька можливих місць для зустрічі досі оцінюються. Водночас Рим залишається пріоритетом для Трампа та Зеленського, підтримку якому висловлюють і державний секретар США Марко Рубіо, і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: що про неї відомо

Загалом, мирну угоду щодо України планують обговорити на тристоронній зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox News підкреслив, що хоча кінцеву мету ще не досягнуто, готовність Путіна зустрітися із Зеленським вже сприймається як серйозний крок у цьому напрямку.

Нагадаємо, що Володимир Путін погодився на зустріч із Володимиром Зеленським, проте саміт потребує ретельної підготовки. Під час телефонної розмови з Трампом була досягнута домовленість про організацію двосторонньої зустрічі, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Точне місце саміту поки не визначено, але його планують провести протягом найближчих двох тижнів. Мерц також зазначив, що поки невідомо, чи Путін особисто прибуде на переговори із Зеленським.

Зокрема, після зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі Дональд Трамп оголосив про початок підготовки тристоронньої зустрічі. Перед цим він провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним.