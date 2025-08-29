Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов стать главой государства, но только если с нынешним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.

Дональд Трамп пока пребывает в хорошей форме и проведет остаток президентского срока в совершении "великих дел для американского народа". Об этом он сказал в комментарии изданию USA Today.

Трамп — самый пожилой человек, принявший присягу президента Штатов, ему было 78 лет, когда он заступил на второй президентский срок, отмечает газета.

"У президента невероятно крепкое здоровье и энергия. Большинство людей, работающих с ним, моложе его. Но именно у Трампа самый длинный рабочий день", — сказал Вэнс.

Между тем в июле Белый дом объявил о диагностировании у Трампа хронической венозной недостаточности. Это распространенное заболевание вен у пожилых людей. Вице-президент абсолютно уверен, что Трамп совершенно здоров.

"Да, ужасные трагедии случаются. Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего обучения на рабочем месте, чем то, что я получил за последние 200 дней", — добавил он.

Стоит отметить, что Джей Ди Вэнсу 41 год, он ветеран Корпуса морской пехоты. С 2023-го по 2025 годы он представлял штат Огайо в Сенате США, Трамп считает Джей Ди Вэнса наиболее вероятным следующим кандидатом от республиканцев на выборах в президенты США в 2028 году.

"Он [Вэнс] выполняет отличную работу. Вероятно, на этом этапе он был бы фаворитом", — говорил Трамп 5 августа на брифинге.

Другим кандидатом может быть нынешний госсекретарь США Марко Рубио, который был соперником Трампа на праймериз Республиканской партии в 2016 году.

Напомним, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза считает Дональда Трампа "советским или российским агентом". По его оценкам, сегодняшние власти США помогают России.

Западные СМИ пишут о фактически безрезультатном саммите на Аляске 15 августа, в котором участвовали Трамп и российский президент Владимир Путин. Война в Украине в ближайшее время не закончится.