Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза считает, что действия главы США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он является "советским или российским агентом". Лидер Португалии утверждает, что современное руководство Америки "стратегически способствовало" РФ.

Related video

Марсело Ребелу де Соуза также утверждает, что усилия лидера США по урегулированию войны с Россией не были выгодными для Украины. Об этом он рассказал во время выступления на Летнем университете PSD, ежегодной инициативе для молодых членов партии, пишет издание Euronews.

"Объективно новое руководство США стратегически способствовало Российской Федерации", — заявил политик.

В подтверждение своего мнения Марсело Ребелу де Соуза вспомнил об угрозах от США о введении жестких санкций против России, которые так и не были до сих пор воплощены в реальность.

"Верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом", — считает президент Португалии.

Дональда Трампа президент Португалии приравнивает к арбитру, который пытается вести переговоры "только с одной из команд". При этом он добавил, что украинским и европейским лидерам необходимо "навязываться", чтобы обеспечить эффективное привлечение в переговорах о прекращении боевых действий.

Марсело Ребелу де Соуза указывает также на вину европейских лидеров в том, что они "преуменьшили значение Трампа и трампизма" и "возможность внезапного установления нового баланса сил", которая была после проведения президентских выборов в США в 2024 году, в результате которых к власти пришел Дональд Трамп.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года Марсело Ребелу де Соуза утверждал, что после последних выборов в США "мир не будет таким же". Об этом писало издание Euractiv.

"После американских выборов, каким бы ни был результат, он будет другим, он не будет таким же после изменений в Китае, который имел трудности с управлением пандемией и экономическим восстановлением... он не будет таким же в позиционировании РФ или новых государств в Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии, он не будет таким же", — заявлял президент Португалии.

Тогда политик также утверждал, что Европа "потеряла свой импульс" и "отстает".

Напомним, 28 августа в Clash Report со ссылкой на слова пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Левитт сообщили, что Трамп обещает заявления из-за того, что Владимир Зеленский и Владимир Путин не готовы завершать войну.

Также в Reuters 28 августа сообщили, что планы Трампа по мирному соглашению в Украине зашли "в тупик".