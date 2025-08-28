Зеленский и Путин не готовы завершить войну: Трамп обещает заявления — Вашингтон (видео)

В Вашингтоне отметили, что стороны конфликта пока не демонстрируют готовности прекратить боевые действия. В то же время президент США Дональд Трамп в ближайшее время озвучит свою позицию по ситуации.

В Белом доме заявили, что президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин пока не готовы самостоятельно завершить войну. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на слова пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Левитт.

"Обе стороны этой войны не готовы прекратить ее самостоятельно. Президент хочет, чтобы она закончилась, но лидеры этих двух стран также должны к этому стремиться и быть готовыми ее завершить. Я думаю, что президент сделает некоторые дополнительные заявления по этому поводу позже", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

В Вашингтоне добавили, что последние атаки РФ не вызвали у Дональда Трампа удивления.

"Ему это не нравится, но он не удивлен, поэтому продолжает внимательно следить за развитием событий", — подчеркнули в администрации.