Зеленський і Путін не готові завершити війну: Трамп обіцяє заяви – Вашингтон (відео)

У Вашингтоні наголосили, що сторони конфлікту поки не демонструють готовності припинити бойові дії. Водночас президент США Дональд Трамп найближчим часом озвучить свою позицію щодо ситуації.

У Білому домі заявили, що президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін наразі не готові самостійно завершити війну. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на слова прессекретарки американської адміністрації Керолайн Левітт.

"Обидві сторони цієї війни не готові припинити її самостійно. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн також повинні цього прагнути та бути готовими її завершити. Я думаю, що президент зробить деякі додаткові заяви з цього приводу пізніше", – зазначила прессекретарка Білого дому.

У Вашингтоні додали, що останні атаки РФ не викликали у Дональда Трампа подиву.

"Йому це не подобається, але він не здивований, тому продовжує уважно стежити за розвитком подій", – наголосили в адміністрації.

