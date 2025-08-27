Обговорять зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ розкрили, хто їде на перемовини з Віткоффом від Києва

За даними інсайдерів, у складі делегації від України на зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом поїдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

На порядку денному в Нью-Йорку буде обговорення гарантій безпеки та потенційної зустрічі президентів України та РФ, повідомляє 27 серпня видання Bloomberg із посиланням на джерело, яке забажало лишитися анонімним. Зустріч повинна відбутися до кінця поточного тижня.

Журналісти зазначають, що делегація з Києва прибуде до США на тлі інтенсивних дискусій після зустрічі у Білому домі 18 серпня президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа за участі європейських лідерів. Американський лідер наполягає на швидкому укладенні мирної угоди між РФ і Україною, тоді як європейські союзники Києва наполягають на визначенні надійних гарантій безпеки, які унеможливлять порушення домовленості російським президентом Володимиром Путіним.

Також автори матеріалу зауважили, що попри зустріч Путіна і Трампа на Алясці 15 серпня і спроби президента США припинити війну, яка триває вже четвертий рік, Москва продовжує атакувати Україну. Поки Білий дім наполягає на зустрічі Зеленського і Путіна, Кремль не підтверджує підготовку такого саміту.

Що відомо про мирні переговори наразі

27 серпня спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч з українцями у Нью-Йорку до кінця тижня. При цьому він зазначив, що діалог з росіянами ведеться щодня, і висловив сподівання, що російсько-українська війна завершиться до кінця 2025 року.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 27 серпня заявив, що для досягнення результату робота над мирними переговорами між Росією та Україною повинна вестися в непублічному форматі.

Уповноважена з прав людини у Російській Федерації Наталія Москалькова ввечері 24 серпня заявила, що нібито на території Білорусі відбулися переговори України з Росією щодо обміну військовополоненими. Українська сторона офіційно не коментувала її слова.