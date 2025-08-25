У Росії заявили, що відбулися переговори з Україною на території Білорусі: про що розмовляли сторони

Уповноважена з прав людини у Російській Федерації Наталія Москалькова заявила, що нібито відбулися переговори з українською стороною на території Білорусі. Вона стверджує, що розмова відбулася нібито за посередництва білоруської сторони.

Наталія Москалькова запевняє, що провела переговори у Білорусі з представником Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Однак імені представника, який нібито був присутнім на зустрічі, не розкриває. Про це російська чиновниця розповіла у своєму Telegram-каналі увечері 24 серпня.

"За посередництвом білоруської сторони провели зустріч із представником офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", — повідомила Москалькова.

Переговори Росії і України у Білорусі: про що розмовляли сторони

Наталія Москалькова зазначила, що у ході переговорів у Білорусі сторони нібито обговорювали питання військовополонених. Зокрема питання "взаємного" возз'єднання родин та відвідування полонених.

Окрім того, на переговорах у Білорусі сторони розмовляли про формування посилок для полонених. Також результатом перемовин Росії та України, як стверджує Москалькова, став обмін листами від полонених для членів їхніх сімей.

Інших деталей щодо зустрічі у Білорусі російська омбудсменка не розкрила. Українська сторона на момент публікації не надавала офіційних коментарів щодо цих переговорів.

Варто зазначити, що кілька днів тому речниця президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла про готовність Мінська організувати переговори між лідером Кремля Володимиром Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським на території Білорусі. Чиновниця запевняла, що таку зустріч можуть організувати "на найвищому рівні".

Також слід додати, що такі заяви від Москалькової пролунали після чергового обміну полоненими, який відбувся 24 серпня. В ході обміну зокрема додому повернулися бійці ЗСУ, які перебували в полоні ще з 2022 року.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський анонсував "дуже позитивні" новини з Донбасу.

Також 21 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс в етері Fox News заявив, що Зеленський і Путін зможуть домовитися.