В России заявили, что состоялись переговоры с Украиной на территории Беларуси: о чем разговаривали стороны

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Наталья Москалькова заявила, что якобы состоялись переговоры с украинской стороной на территории Беларуси. Она утверждает, что разговор состоялся якобы при посредничестве белорусской стороны.

Related video

Наталья Москалькова уверяет, что провела переговоры в Беларуси с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Однако имени представителя, который якобы присутствовал на встрече, не раскрывает. Об этом российская чиновница рассказала в своем Telegram-канале вечером 24 августа.

"При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — сообщила Москалькова.

Переговоры России и Украины в Беларуси: о чем разговаривали стороны

Наталья Москалькова отметила, что в ходе переговоров в Беларуси стороны якобы обсуждали вопрос военнопленных. В частности вопрос "взаимного" воссоединения семей и посещения пленных.

Кроме того, на переговорах в Беларуси стороны разговаривали о формировании посылок для пленных. Также результатом переговоров России и Украины, как утверждает Москалькова, стал обмен письмами от пленных для членов их семей.

Других деталей о встрече в Беларуси российский омбудсмен не раскрыла. Украинская сторона на момент публикации не предоставляла официальных комментариев относительно этих переговоров.

Стоит отметить, что несколько дней назад пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла о готовности Минска организовать переговоры между лидером Кремля Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским на территории Беларуси. Чиновница уверяла, что такую встречу могут организовать "на самом высоком уровне".

Также следует добавить, что такие заявления от Москальковой прозвучали после очередного обмена пленными, который состоялся 24 августа. В ходе обмена в частности домой вернулись бойцы ВСУ, которые находились в плену еще с 2022 года.

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский анонсировал "очень позитивные" новости с Донбасса.

Также 21 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что Зеленский и Путин смогут договориться.