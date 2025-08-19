Проведут "на самом высоком уровне": у Лукашенко предлагают организовать встречу Зеленского и Путина в Беларуси

У президента Беларуси Александра Лукашенко высказались о готовности организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. При этом в Минске отметили, что "не напрашиваются", однако готовы, "если это нужно для мира в братской республике".

После встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Белом доме 18 августа в США объявили о начале подготовки к организации двусторонней встречи Зеленского и Путина, а тогда — трехсторонней, которая должна состояться при участии Дональда Трампа. Однако локация, как отметил президент США, еще рассматривается. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила в комментарии изданию "Ведомости", что двустороннюю встречу могут организовать в Беларуси.

Эйсмонт также подчеркнула, что встречу в Беларуси могут провести "на самом высоком уровне".

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на самом высоком уровне", — заявила пресс-секретарь Лукашенко.

При этом Наталья Эйсмонт отметила, что во время телефонного разговора Трампа и Лукашенко этот вопрос якобы не обсуждался.

Напомним, 15 августа Дональд Трамп поговорил с Александром Лукашенко. В ходе разговора, как выяснили СМИ, белорусский президент пригласил Дональда Трампа с семьей в гости в Беларусь.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Во время встречи лидеров в Белом доме Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. После этого лидер США объявил о том, что начинает подготовку к встрече Зеленского и Путина, "место проведения которой еще будет определено".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме 19 августа объявила, что Владимир Путин согласился на встречу с Владимиром Зеленским, как цитирует "Европейская правда".

Также 19 августа издание Politico сообщило, что Путин не хочет, чтобы Трамп присутствовал во время встречи с Зеленским.

В Sky News 19 узнали, что встречу Зеленского, Трампа и Путина могут провести в Риме или Женеве.