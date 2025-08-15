Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск: что ответил глава Белого дома

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его в гости в Минск со всей семьей.

Глава Белого дома принял приглашение, сообщает приближенный к администрации белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

По информации ресурса, лидеры двух стран обсудили "вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину". Они также договорились продолжить контакты.

Факт разговора с Лукашенко подтвердил и Трамп в своей соцсети. Он рассказал, что поблагодарил главу Беларуси за освобождение 16 политзаключенных, а также обсудил освобождение еще 1300 человек.

Кроме того, американский президент написал, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко.

Еще буквально две недели назад белорусский лидер высмеивал Трампа за его ультиматум Путину.

"Там 50, 60, 10 дней — это уже так политика не делается. Если он хочет мира, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военные столкновения, и указывать там не получится, тем более ядерной державе. Это просто смех вызывает", – заявил он во время встречи с Путиным на Валдае.

В то же время политик назвал американского президента его общим с главой Кремля "другом" и заявил, что они с российским диктатором болели за Трампа во время президентских выборов в США.

Неделю спустя Лукашенко напомнил, что отношения Минска и Вашингтона когда-то были теплыми, и он даже играл в хоккей в одной команде с послом США. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины ситуация резко ухудшилась.

Ранее Фокус писал, что во время встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что готов завершить войну в Украине, но озвученные Россией в 2024 году условия остаются актуальными.